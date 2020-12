Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!

"HER GÜN EV YOĞURDU TÜKETİN"

Corona virüse karşı korunmak ve hızla iyileşmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Ümit Aktaş, obezite, diyabet, covid-19 başta olmak üzere birçok ciddi hastalıktan korunmak için her gün ev yoğurdu tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ümit Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle doğru beslenecek, gerçek yiyecekler tüketeceksiniz. İşlenmiş yiyeceklerden, tatlıdan uzak duracaksınız. Diyetinizde sakatat, ev yoğurdu, ev turşusu, kemik suyuyla pişmiş yemekler ve zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar olacak. Tabii hareketli bir yaşam sürmek, uykunuza özen göstermek de çok önemli. Her gün mutlaka yapın şeklinde birkaç öneri vermek gerekirse: Her gün ev yoğurdu yiyin, mevsimsel beslenin ve en az yarım saat yürüyüş yapmaya gayret edin."