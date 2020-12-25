Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!

BİRÇOK KİŞİ HASTALIĞINDAN HABERSİZ YAŞIYOR

Birçok kişinin hastalığından habersiz yaşadığını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, kronik hastalıkların vücutta verdiği sinyalleri sıralayarak, "İnsülin direnci olduğunu farkında olmayan, şeker hastası olup da bunu bilmeyen pek çok kişi var. Kan şekerindeki dengesizlikler bile enfeksiyonlara karşı direncin düşmesine neden olur. Farklı kronik hastalıklar farklı belirtilerle kendini gösterir. Dilerseniz insülin direncinin ve Tip 2 diyabetin semptomlarına bakalım. Güçlü bir yemek yediğiniz halde bir-iki saat sonra açlıktan gözünüz dönüyorsa, özellikle de tatlılara, kurabiyelere, çikolatalara çekiliyorsanız şeker metobalizması bozukluğundan şüphelenebilirsiniz. Tavan yapan kan şekerinin aniden düşmesiyle gelen halsizlik de bir başka belirti. Yemek sonrası uyku hali, ani kan şekeri düşmeleri, tatlıya aşırı düşkünlük, çok yemek yeme, çok su içme ve çok idrara çıkma dikkat edilmesi gereken belirtilerdir." dedi.