Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!

Obezite, diyabet ve birçok kronik hastalığın temelinde yanlış beslenme alışkanlıklarının yattığını vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Koronavirüse karşı risk grubunda olanların başında diyabet hastaları, yüksek tansiyonu, kalp hastalığı olanlar, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanan romatizma hastaları, kilo problemi olanlar gelmektedir. Bu bahsettiğim sağlık sorunlarının hepsi hastalığın ağır bir tabloyla seyretme, enfeksiyona bağlı nedenlerle hayati risk yaratma açısından önemli bir risk faktörüdür." dedi.
Dr. Ümit Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: "Kronik hastalıklar arasında obezite, insülin direnci ve diyabetin ön plana çıkmasının en önemli nedeni çağımızın en sık rastlanan sağlık sorunları olması. Hatta hepsini kan şekeri metabolizmasındaki bozukluklar başlığı altında toplayabiliriz. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilişkili, biri diğerini tetikleyen sağlık sorunlar ve hepsinin nedeni beslenme alışkanlıklarımızdaki yanlışlardır. Yani beslenme modelimizi değiştirerek hem bu hastalıklardan hem de koronavirüsten korunmak mümkün."
BU BESİNLER YASAKLI LİSTESİNDE
Doğru beslenme ile birçok hastalıktan korunmanın ve kurtulmanın önemine dikkat çeken Ümit Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "Tip 2 diyabet hastaları doğru beslenerek tam şifa ile iyileşebilir, koronavirüse karşı daha dirençli olabilirler. Öncelikle içi şekerle, katkı maddeleriyle dolu işlenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.
Tabii kan şekerinin fırlamasına neden olan karbonhidratlar da yasaklılar listesinde. Et, sakatat, yumurta, balık gibi kaliteli protein kaynaklarından, tereyağı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan, mevsim sebzelerinden zengin bir diyet kan şekerinin dengeli seyretmesini, insülin direncinin hafiflemesini, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasını sağlar."
BİRÇOK KİŞİ HASTALIĞINDAN HABERSİZ YAŞIYOR
Birçok kişinin hastalığından habersiz yaşadığını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, kronik hastalıkların vücutta verdiği sinyalleri sıralayarak, "İnsülin direnci olduğunu farkında olmayan, şeker hastası olup da bunu bilmeyen pek çok kişi var. Kan şekerindeki dengesizlikler bile enfeksiyonlara karşı direncin düşmesine neden olur. Farklı kronik hastalıklar farklı belirtilerle kendini gösterir. Dilerseniz insülin direncinin ve Tip 2 diyabetin semptomlarına bakalım. Güçlü bir yemek yediğiniz halde bir-iki saat sonra açlıktan gözünüz dönüyorsa, özellikle de tatlılara, kurabiyelere, çikolatalara çekiliyorsanız şeker metobalizması bozukluğundan şüphelenebilirsiniz. Tavan yapan kan şekerinin aniden düşmesiyle gelen halsizlik de bir başka belirti. Yemek sonrası uyku hali, ani kan şekeri düşmeleri, tatlıya aşırı düşkünlük, çok yemek yeme, çok su içme ve çok idrara çıkma dikkat edilmesi gereken belirtilerdir." dedi.
"HER GÜN EV YOĞURDU TÜKETİN"
Corona virüse karşı korunmak ve hızla iyileşmek için hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Ümit Aktaş, obezite, diyabet, covid-19 başta olmak üzere birçok ciddi hastalıktan korunmak için her gün ev yoğurdu tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ümit Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle doğru beslenecek, gerçek yiyecekler tüketeceksiniz. İşlenmiş yiyeceklerden, tatlıdan uzak duracaksınız. Diyetinizde sakatat, ev yoğurdu, ev turşusu, kemik suyuyla pişmiş yemekler ve zeytinyağı, tereyağı gibi sağlıklı yağlar olacak. Tabii hareketli bir yaşam sürmek, uykunuza özen göstermek de çok önemli. Her gün mutlaka yapın şeklinde birkaç öneri vermek gerekirse: Her gün ev yoğurdu yiyin, mevsimsel beslenin ve en az yarım saat yürüyüş yapmaya gayret edin."
KOLESTEROL VÜCUDUN TAMİR HORMONUDUR
Koronavirüsü atlatan kişilerin uzun vadede kronik hastalıklarla karşılaşabileceği uyarısı ile ilgili bu durumun hastalığı ağır geçirenlerde ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Ümit Aktaş " Bu süreci hafifletmek için yine doğru beslenmek büyük önem taşıyor. D vitamini değerlerini optimumda tutmaya çalışmalılar. D vitamini eksikliğinde kronik hastalıklara yakalanma riski önemli ölçüde artıyor. Kolesterol zengini beslenmek de iyileşme sürecini destekleyecektir. Et, sakatat, tereyağı, yumurta gibi besleyici, kolesterol açısından zengin besinler tüketin. Kolesterol vücudun tamir hormonudur." dedi.