Son dakika haberi: Çin aşısı gönüllüsü Profesör anlattı! "Antikor değeri ciddi miktarda yüksek"

ARA SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ailesinin de aşıyı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Bu süreçte plaseboya mı, aşıya mı denk geldiğini bilmiyorsunuz. Bunu bilgisayar ayarlıyor, kimse görmüyor. Ara sonuçlar açıklandı. Ciddi miktarda yüksek antikor değerlerinin olduğu, hatta aşıya denk geldiği anda korona olan kişilerin semptomlarının hafif geçtiği açıklandı" diye konuştu.

ETKİLERİNİ DAHA NET GÖRECEĞİZ

Faz 3 çalışmasına AÜ'de 400 sağlık çalışanı ve gönüllülerde başlandığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Öncelikli sağlık çalışanları olarak tanımlanmıştı ama daha sonra revize edildi tüm gönüllüler denildi. Sağlık çalışanlarından başlamamızın nedeni onları takip edebilmek daha kolaydı. Daha sonra yelpaze genişletildi. 400 kişiden 280 kişi bu çalışmaya alındı. Bu 280 kişide aşının ciddi bir yan etkisi olmadı. Bunun içinde sadece doktor ve sağlık çalışanları yok, gönüllü vatandaşlarımız da vardı. Onlara da aşı yapıldı. 280 kişide mutlulukla söyleyebilirim ki ciddi bir yan etkiler olmadı. Etkilerini bir iki hafta içinde daha net göreceğiz. Ne kadarında antikor gelişmiş, ne kadarı etkili bunu uzun vadede anlayacağız. Ben aşıdan ümitliyim. Benim öngörüm aşının işe yaradığı ile ilgilidir" ifadelerine yer verdi.