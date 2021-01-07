Son dakika: Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Normale dönüş bu şekilde olacak!

NORMALE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Normale dönüşün ne zaman olacağı konusunda net bir şey söylemenin henüz mümkün olmadığını ancak kısıtlamaların aşıyla birlikte vaka sayılarına bağlı olarak aşama aşama hafifletilebileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz "Aşı henüz uygulanmaya başlamadı. Aç kapa kullanılabilir bir yöntem. Kısıtlamalar nasıl adım adım geldiyse normale dönüşte adım adım olacaktır. Önümüzü görerek karar vereceğiz. Aşının devreye girmesi ve yaygın olarak yapılmasıyla hastalığa karşı çok büyük bir avantaj sağlayacağız. Kısıtlamalar hafifletilirken aşama aşama olacak. İngiltere'de %70 bulaştırıcılığı daha fazla olduğu söylenen mutasyon artan vaka sayılarıyla ilişkili bulunmuş durumda. Türkiye'de, mutasyona uğrayan virüs sınırlı sayıda kişide görüldü. Mutant virüsle enfekte olmuş kişilerin sayısı artabilir. Mutasyonun olabileceği göz önünde bulundurularak bir süre daha 14 kurala ve tedbirlere uyarak devam etmemiz gerekir." dedi.