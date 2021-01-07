Uzman Diyetisyen İrem Tufan açıkladı! Mutasyona uğrayan Covid-19’a karşı savaşmanın 10 kolay yolu…

İçinde bulunduğumuz bu süreçte, var olan sağlık problemlerimiz ve coronavirüs ile savaşmanın en temel yolu sağlam ve güçlü bir bağışıklık sisteminden geçer. Bağışıklık sistemi; vücudumuza dışardan gelen zararlı mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler vb.) ile savaşarak bizi hastalıklardan korur. Bu sebeple ne kadar sağlam bir bağışıklık sistemine sahip olursak hastalıklar ile savaşma gücümüz de o kadar artmış olur. Sağlam bir bağışıklık sistemini elde etmenin yolu ise doğru ve sağlıklı bir diyetten geçer.