Bu gıdanın kan damarlarını daralttığı ortaya çıktı!

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir. Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.