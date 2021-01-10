Koronavirüse karşı diyet reçetesi!

"VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTAN YAĞLAR"

Taze sebze ve meyve tüketiminin sağlıklı diyet için ihtiyacımız olan lif, vitamin ve minerallerin çoğunu karşıladığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar, "Tam tahıl, fındık, doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Günlük 6-8 bardak su tüketimi güçlü bağışıklık sistemi için önemli. Şeker içerikli hazır meyve suları, sıvı tüketimi açısından iyi bir alternatif değil" ifadelerini kullandı.

"TURP VE MANDALİNAYI EKSİK ETMEYİN"

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazının mevsim sebze ve meyveleriyle düzenlenmiş diyet olduğunu bildiren Doç. Dr. Yaşar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ana öğünlerimizde tabağımızın dörtte biri mevsimsel sebzelerden, dörtte biri tam tahıllı ürünlerden oluşmalı. Kalan yarısı meyve, kuru baklagiller, et, yumurta, balık ve tavuk protein içeriği yüksek besinler ve süt, yoğurt, kefir veya peynir gibi mandıra ürünlerinden oluşmalı. Ülkemizde kış ve bahar mevsimleri için en uygun taze sebzeler karnabahar, brokoli, lahana, kabak, biber, turp ve havuç. Meyvelerden ise elma, portakal, greyfurt, mandalina ve muz tercih edilmeli. Yüksek c vitamini içeriğinden dolayı narenciye daha yoğun tüketilmeli. Lif ve mineral zenginliği ve uzun raf ömrü nedeniyle kurutulmuş meyveler, bamya, patlıcan, biber ve domates tavsiye edilmekte. Yeterli protein tüketimi, virüs ve bakteriler ile savaşan bağışıklık sistemimizin en önemli silahı olan antikor oluşumu için çok önemli ve gereklidir. Kurubaklagiller çok önemli bitkisel protein kaynaklarıdır. Kırmızı ve yeşil mercimek, nohut veya fasulye günlük, balık hafta da 2 kez tüketilmelidir."