Yaz mevsiminde kilo vermek için ne yapılır? Yazın kilo vermenin püf noktaları!

Kilo vermede amaç yağ kaybıdır ancak hızla kilo verdiren diyet listeleri yağ kaybı sağlamadığı gibi vücutta kas ve su kaybına da sebep olmaktadır. Yaz aylarında kalıcı kilo vererek zayıflamanın püf noktalarını sizler için derledik. Yazın kilo vermek için en sık başvurulan yöntem aç kalarak zayıflama yöntemidir. Ancak uzmanlara göre bu yöntem sağlıklı bir kilo verme şekli değildir. Diyetteyken yapılması gereken en temel şey, kendi ideal kilonuza odaklanmanızdır ve zayıflama isteğinden önce yaşam tarzınızda bir takım değişiklikler yapmanız gerekmektedir. İradenizi kontrol altına almanın en iyi yollarından biri budur.

Herkesin ideal kilosu yaşına, vücut tipine, boyuna ve daha birçok farklı etkene göre değişiklik gösterir. Kendi idealinizi belirlemeniz bu aşamada önemlidir. İlk olarak, sizin için zararlı olan besinlerden uzak durmak ile başlayabilirsiniz. Gazlı içecekler tüketmemek, tatlı tüketimini mümkün olduğunca kısıtlamak, işlenmiş karbonhidratlar ( ekmek, makarna vb ) yerine sağlıklı karbonhidratlara yönelmek gerekir. Sadece bunu yaptığınız zaman bile vücudunuzda yağ yakımı başlar ve adım adım kilo vermeye başlamış olursunuz.

Zayıflamanın püf noktaları nelerdir?

Zayıflama sürecinde en önemlisi bol su tüketmektir. Gün içerisinde aldığınız kalorilerin yakımını hızlandıran suyun birçok faydası vardır ve yaz aylarında su tüketimi artmaktadır. Zayıflama sürecinde bol su içmek vücudun ödem tutmasını önler ve sıklıkla idrara çıkmanızı sağlar. Böylelikle sindirim sisteminiz düzene girer ve kilo vermeniz kolaylaşır.

Kalori miktarı yüksek yiyeceklerden uzak durmanız önemlidir. Kilo tamamen fazla kalorinin yakılamaması sonucunda oluşur. Kalorili kaçamaklar yaptığınız zaman sporla diyetinizi desteklemeniz tavsiye edilir.

Yağlı beslenmekten kaçınmalısınız. Çok fazla yağlı beslenmek kilo alımına sebep olur. Yağlardan bahsedince ilk akla gelen trans yağlar ve tereyağı gibi türler olsa da zeytinyağı gibi sağlıklı yağları da diyetlerinizde sınırlı bir şekilde tüketmeniz gerekir. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 yemek kaşığı tereyağı kalori olarak eşittir. Yağlı besinler tükettiğiniz zaman, vücut ihtiyaç duyduğu kadar yağı yakar ancak geri kalan fazla yağ vücutta depolanmaya başlar. Bu durum da maalesef kilo artışına zemin hazırlar.

Ara öğünler en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan biridir. Öğün aralarında acıktığınız zaman atıştırmalıklara yönelmek diyetinizi bozacaktır. Bunun yerine kendinize acıktığınız zaman tüketebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın. Bunların her zaman elinizin altında olmasına özen gösterin. Kuru meyve, ceviz, badem, yoğurt gibi seçeneklere yönelebilirsiniz. Bu tür besinler sizi diğer kurabiye, kraker gibi atıştırmalıklara kıyasla çok daha fazla tok tutar.

Tatlı tüketimini sınırlandırmak kilo vermenin en önemli aşamalarından biridir. Şekerli besinler yalnızca kilo alımına sebep olmaz, aynı zamanda genel olarak vücut sağlığını da olumsuz etkiler.

Akşamları belirli bir saatten sonra yemek yemeyi kesmek kilo vermeyi oldukça kolaylaştırıyor. Bu saati yatma saatinize göre belirleyebilirsiniz. Örneğin gece 24:00'da uyuyorsanız akşam 18:00 itibariyle yemek yemeyi kesmelisiniz. 18:00'den itibaren yalnızca su tüketerek günü kapatmanız gerekir. Yatma saatiniz daha erken veya daha geç ise kendinize göre bir saat belirlemenizde fayda var. Yatmadan önce 6 saat aç kalmak ertesi gün daha hafif hissetmenizi sağlar.

Zayıflamanın belki de olmazsa olmazı spor. Düzenli spor yapmak yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeye yardımcıdır. İdeal kilonuza ulaşmış olsanız bile spor yapmak gerekir. Vücudun şekillenmesini ve kas miktarını arttırmanın en güzel yolu spor yapmaktır. Ayrıca spor yapmak vücutta terlemeyle birlikte su kaybına sebep olur. Bu duruma dikkat ederek spor yaptığınız günler bol su içmeye özen göstermelisiniz.

Zayıflama sürecinde sık sık tartılmak psikolojik olarak sizi olumsuz etkiler. Tartıda gördüğünüz rakam istediğiniz, arzu ettiğiniz rakam değilse bu durum motivasyonunuzu kırar. Sağlıksız beslenmeye başlarsınız ve iradenizin zayıfladığını görürsünüz. Bunun yerine haftada 1 tartılarak vücudunuzdaki değişiklikleri takip etmeniz tavsiye edilir.

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