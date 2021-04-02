Uzman isim koronavirüs ve maskeden tamamen kurtulacağımız tarihi açıkladı!

ÇİN AŞISINI UYGULAYAN ÜLKE SAYISI ARTTI

"Çin aşısını ilk olarak Çin ve Türkiye vuruyordu. Daha sonrasında toplam 14 ülke Çin aşısı dediğimiz inaktif aşı yapıyor. Bu 14 ülke içinde KKTC'de dahil." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin aşısını en yüksek sayıda yapan ülkeleri şu şekilde sıraladı;

Çin

Brezilya

Türkiye

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşılanma sayımız diğer ülkelere göre çok iyi durumda. İngiltere'de çarpıcı bir aşılanma oranı var. İngiltere'nin birinci dozu olan kişi sayısı %42, ikinci doz aşıya baktığımızda bu oranın %4 olduğunu görüyoruz. Normalde mRNA aşıları üç hafta arayla yapılıyor ancak İngiltere 12 hafta arayla yapma kararı verince ilk doz ve ikinci doz aşı uygulamalarında çarpıcı bir fark oluştu. Bu nedenle bağışıklığı halen yakalayamadılar." dedi.