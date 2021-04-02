Uzman isim koronavirüs ve maskeden tamamen kurtulacağımız tarihi açıkladı!

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Vaka sayısı artıyor ancak hastanedeki yatan hasta sayısı ve ölüm oranı aynı oranda artmadı. Hasta ve vaka sayısını geçen haftayla karşılaştırdığımızda %47 artmış durumda. Mart ayının ilk haftasıyla bu haftayı karşılaştırdığımızda %235 artış yaşandı. Bu çok ciddi bir artış. Bir ay önceki durumla şimdiki durumu karşılaştırdığımızda ölüm oranlarında %102 oranında bir değişim söz konusu. Vakalar ve ölüm oranları aynı oranda artmıyor. Bu durum sağlık çalışanları için sevindirici. Sağlık çalışanlarını yoran şey; hastane yatış oranları, yoğun bakım oranları ve ölüm oranları." dedi.
"İLK DALGAYI BİTİRMEMİZ İÇİN ÖLÜM ORANININ SIFIRLANMASI LAZIM"
"Şu anda birinci dalganın üçüncü pikindeyiz. Birinci dalgayı henüz tamamlamadık. Birinci dalgayı tamamlamamız için vaka sayısının ikili rakamlara düşmesi ölüm oranlarının da sıfırlanması gerekir. Bu durumu henüz yaşamadık bu nedenle birinci dalga bitti diyemeyiz. İkinci piki Aralık ayında yaşadık. Şu anki verilere baktığımızda da üçüncü piki yaşadığımızı görüyoruz." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "8 Aralık'ta vaka sayıları 30 binlerdeydi. Dört ay önceki ikinci pike şu an üçüncü pik olarak devam ediyoruz. Kabine toplantısı sonrası 58 ilin kırmızıya boyandığı bildirildi. Bundan bir hafta önce kırmızı renkteki il sayısı 39'du. Bir ay önce ise 9'du. İl bazında baktığımızda %49 oranında bir artış var. Şu an Türkiye kıpkırmızı durumda. Önemli olan ili sayısı değil, ilde yaşayan nüfus sayısıdır. Nüfus sayısı olarak bir hafta öncesiyle karşılaştırdığımızda %17 oranında bir artış var. Bu oran bizi oldukça korkutuyor. Üçüncü pikin zirvesini yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri ve Güney Amerika var. Bizim amacımız tedbirleri ve aşılama oranını artırarak üçüncü piki minimum düzeyde zararla atlatmak."
"PANDEMİYLE MÜCADELEYİ İLK KAZANACAK ÜÇ İL…"
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Türkiye'de aşılama hızı oldukça yüksek. 60-65 yaş oranı aşılanıyor. Bu yaş gurubunun nüfusuna baktığımızda Türkiye'deki oranı 3,5 milyon kadar. 65 yaş üstünde ise 8 milyon nüfus var. Yani 60 yaş üzerini aşıladığımızda ortalama 11,5 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Şu an aşılama oranına baktığımız zaman Türkiye nüfusunun %10.2'si aşı olmuş durumda. Aşılama oranının en yüksek olduğu üç tane il var. Bu üç ildeki aşılama oranı %18 civarında. Çanakkale, Edirne, Sinop ili aşılama oranının en yüksek olduğu iller. Aşılama hızı bu şekilde devam ederse bu üç il muhtemelen mutasyonu kıracak ve pandemiyi geçirecek. Aşılama hızı ne kadar yüksek olursa mutasyon ve pandemiden kurtulma şansımız o kadar yüksek. Doz olarak bakarsak İstanbul'da 1,5 milyon doz yapılmış."dedi.
ÇİN AŞISINI UYGULAYAN ÜLKE SAYISI ARTTI
"Çin aşısını ilk olarak Çin ve Türkiye vuruyordu. Daha sonrasında toplam 14 ülke Çin aşısı dediğimiz inaktif aşı yapıyor. Bu 14 ülke içinde KKTC'de dahil." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin aşısını en yüksek sayıda yapan ülkeleri şu şekilde sıraladı;
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşılanma sayımız diğer ülkelere göre çok iyi durumda. İngiltere'de çarpıcı bir aşılanma oranı var. İngiltere'nin birinci dozu olan kişi sayısı %42, ikinci doz aşıya baktığımızda bu oranın %4 olduğunu görüyoruz. Normalde mRNA aşıları üç hafta arayla yapılıyor ancak İngiltere 12 hafta arayla yapma kararı verince ilk doz ve ikinci doz aşı uygulamalarında çarpıcı bir fark oluştu. Bu nedenle bağışıklığı halen yakalayamadılar." dedi.
VAKALARIN %80'İNİN NEDENİ: EV İÇİ BULAŞ!
"Ramazan ayında cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Toplu iftar ve sahur olayı olmayacak. Hareketlilik ne kadar az olursa vaka sayısı o kadar az olur. Ülkemizde ev içi bulaşların çok yüksek olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu anki vakaların neredeyse %80'i ev içi bulaş nedeniyle oluyor. Bu nedenle özellikle Türkiye için Ramazan ayında kısıtlama kararı çok yerinde bir karar oldu. Ramazan ayı fedakarlık göstereceğimiz bir ay olacak." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle konuştu; "Hedef Mayıs ayında 100 milyon doz aşıya ulaşmak. Şu an 28 milyon aşıya ulaşmış durumdayız. 100 milyon doz aşıyla 50 milyon kişi aşılanmış olacak. Mayıs sonu itibariyle bu nedenle genel bir rahatlama olacak. Temmuz ayında da turizm sezonunun da açılmasıyla normalleşme olacak diyebiliriz."
"DOĞAL BAĞIŞIKLAMA AZALIRSA…"
Doğal bağışıklamaya dikkat çeken Prof. Dr. Vefik Arıca, " Doğal bağışıklama iki farklı şekilde mümkün. Ramazan sonrasına kadar aşılamayla antikor sayısını tamamlayabilirsek doğal bağışıklamanın azalacağı dönemde aşıyla korumaya gireceğiz. Hastalık sonrası oluşan antikorun azalma tarihi bizim aşı uygulamamızın tarihiyle denk geleceği için ülke olarak pandemiyi atlatacağız." dedi.
KORONAVİRÜS VE MASKEDEN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?
Koronavirüsün ne zaman biteceği konusundaki görüşlerini aktaran Prof. Dr. Vefik Arıca, şu ifadeleri kullandı; "Mayıs sonu itibariyle yeterli dozda aşı uygulaması yapılırsa Haziran ve Temmuz ayında yerli ve milli aşı devreye girerse yaz aylarında rahatlama yaşayacağız. 2021 yılını maskeli devam ettirebiliriz ancak 2022 yılının Nisan ayından itibaren koronavirüsten ve maskeden tamamen kurtulmuş olacağız."