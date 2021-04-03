Korkutan açıklama! "Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyon..."

KARADENİZ'DE ÖZELLİKLE 5 İLDE VAKA ARTIŞ HIZI SÜREKLİ OLARAK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84'e yükselmişti. Karadeniz'de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak artarken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.