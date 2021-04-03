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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:21 Son Güncelleme: 3.4.2021 10:35

Korkutan açıklama! "'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir ..."

İHA
Korkutan açıklama! Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyon...

tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Aşı uygulamalarının başlamasının ardından ortaya çıkan yeni mutasyonlar koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden oldu. Son günlerde özellikle Bölgesi'nde vaka sayılarında meydana gelen artış akıllara 'Yeni bir mu var?' sorusunu getirdi. Karadeniz'de yeni bir mutasyonun olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Asuman Birinci önemli açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığının düşünüldüğünü söyledi.

KARADENİZ'DE ÖZELLİKLE 5 İLDE VAKA ARTIŞ HIZI SÜREKLİ OLARAK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84'e yükselmişti. Karadeniz'de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak artarken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

"MEVCUT MUTASYONLARIN DIŞINDA FARKLI BİR MUTASYON"

Prof. Dr. Asuman Birinci, " Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı düşünülüyor. Çalışma devam ettiği için sonuçlar çıkmadığından dolayı açıklayamıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma sonucu belli olunca açıklanacak. Çalışma bitince veriler açıklanır" dedi.

AŞI UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Virüsün yaygın olduğu Karadeniz illerinde Samsun'da 197 binden fazla birinci doz, 145 binen fazla ikinci doz aşı uygulandı. Trabzon'da 128 binden kişiye birinci doz, 97 binden fazla da ikinci doz aşı uygulandı. Giresun'da 85 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Ordu'da 120 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Sinop'ta 43 binden fazla birinci doz, 30 binden fazla da ikinci doz aşı yapıldı.

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Korkutan açıklama! "Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyon..."
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