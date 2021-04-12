Şükriye Bulgurcu'nun son akşam yemeği





HAYALLERİ YARIM KALDI

Ağabey Ali Bulgurcu, kardeşinin oyuncu olmak için İstanbul'a gittiğini dile getirerek "Büyük hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı" diye konuştu.



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