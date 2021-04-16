Sağlık Bakanı Koca'dan obezite uyarısı: "Çok kısa mesafelere bile arabayla gidiliyor"

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İle İlgili Eylem Planı'nın ön sözünü yazan Bakan Koca'nın uyarıları şöyle:

ÇOCUKLARIMIZI ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle ortaya çıkan yeniliklerle birlikte insanlar gün geçtikçe değişen bir hayat tarzı sürdürmektedir. Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Gelişen teknoloji aynı zamanda insanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite riski artmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir.