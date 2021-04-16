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Giriş Tarihi: 16.4.2021 09:41 Son Güncelleme: 16.4.2021 10:03

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarısı: "Çok kısa mesafelere bile arabayla gidiliyor"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sağlık Bakanı Koca'dan obezite uyarısı: Çok kısa mesafelere bile arabayla gidiliyor

Sağlık Bakanı , hareketsiz yaşamın obeziteyi tetiklediğini belirterek, "Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Obezite kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İle İlgili Eylem Planı'nın ön sözünü yazan Bakan Koca'nın uyarıları şöyle:

ÇOCUKLARIMIZI ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle ortaya çıkan yeniliklerle birlikte insanlar gün geçtikçe değişen bir hayat tarzı sürdürmektedir. Günlük hayat içinde çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. Gelişen teknoloji aynı zamanda insanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi bir takım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite riski artmaktadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir.

HASTALIKLARIN TEMELİ OBEZİTE

Obezite ile mücadele aslında bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele demektir. Zira obezite kalpdamar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunlarından olan bulaşıcı olmayan hastalıkların azaltılması için obezite ile mücadele etmek önemlidir. Çocuklarda sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlikle birlikte gelişen obezite erişkin dönemde de devam etme potansiyeli nedeni ile ayrı önem taşımaktadır.

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Sağlık Bakanı Koca'dan obezite uyarısı: "Çok kısa mesafelere bile arabayla gidiliyor"
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