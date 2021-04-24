Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Vaka sayılarındaki azalma sürerse tam kapanmaya gerek kalmayabilir"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Bayrama doğru tam kapanma dâhil olmak üzere farklı kısıtlama kararları üzerinde duruluyor. Tam kapanma vaka sayılarını hızla düşürebilir. Ancak kısmi kontrollü kapanma sürecinde vaka sayıları düşmeye devam ederse tam kapanmaya gerek kalmayabilir. Çünkü son iki haftalık vaka tablosuna baktığımızda vaka sayılarındaki düşüşler göze çarpıyor. İyileşen hasta sayısında da ciddi artış var. Ağır hasta sayısında ise yoğunluk olduğu için vefat sayıları kısa bir süre için 400'lere yaklaşabilir. Ancak önümüzdeki iki haftadan sonra hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin düşüşler bekliyoruz" dedi.