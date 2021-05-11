Koronavirüsle mücadelede o ilde bir ilk yaşandı! İl Sağlık Müdürü tebrik ederek duyurdu...

Pandeminin ildeki genel seyri ve ilçelerdeki vaka sayılarının son durumu hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yaklaşan bayram öncesi uyarılarda bulunarak, "İlimizde Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen pandemi mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkımızın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayımızdaki azalış süreci bu hafta da devam etti. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre 1-7 Mayıs haftasında ilimizdeki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı ve haftalardır süren mücadelenin sonunda yüz binde 678'den yüz binde 189'a kadar geriledik. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100'ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun'un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimiz tebrik ediyorum. Bu iki ilçemizden gelen güzel haberlere rağmen ilimizin verilerini değerlendirdiğimizde halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini, 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu, haftalardır ilimizde birinci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz" diye konuştu.