VLP temelli yerli aşının diğerlerinden farkı ne? Uzman isim tek tek açıkladı!

YIL SONUNDA UYGULAMAYA GEÇİLECEK

"VLP aşıları, DSÖ'nün Covid-19 aşı listesine alınmıştı." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; "VLP aşısının diğerlerine göre daha başarılı olduğu ve antikor oranının daha yüksek olacağı belirtiliyor. Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarıyla bilimsel verilere ulaşacağız ve Faz 3 çalışmalarının da yıl sonuna doğru tamamlanmasıyla uygulamaya geçeceğiz."

KAS İÇİNE DEĞİL DERİ ALTINA ENJEKTE EDİLECEK

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "VLP, kas içine değil deri altına enjekte edilerek uygulanacak. Daha fazla antikor üretimine sebebiyet verebilmek için böyle bir uygulama yapılıyor diyebiliriz." dedi.