VLP temelli yerli aşının diğerlerinden farkı ne? Uzman isim tek tek açıkladı!

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Virus-like particle dediğimiz VLP yöntemi, virüs benzeri parçacıklara dayalıdır ve ülkemizdeki yerli aşı çalışmalarında önemli bir yere sahip aşı türüdür. VLP dediğimiz yöntemi şöyle açıklayabiliriz; etkisiz hale getirilmiş bir virüsün kabuğunu düşünün. Bu kabukta virüse ait herhangi bir yapısal eleman yok. Virüsün yaşamını devam ettireceği ve hastalık yapacağı özelliklerinden arındırılmış kabuk kısmının insan vücuduna verilerek antikor üretimi sağlanıyor. VLP başarılı bir süreç oluşturacak aşı türüdür. Dünyada bu teknolojiye sahip çok az ülke var." dedi.
YIL SONUNDA UYGULAMAYA GEÇİLECEK
"VLP aşıları, DSÖ'nün Covid-19 aşı listesine alınmıştı." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sözlerini şöyle sürdürdü; "VLP aşısının diğerlerine göre daha başarılı olduğu ve antikor oranının daha yüksek olacağı belirtiliyor. Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarıyla bilimsel verilere ulaşacağız ve Faz 3 çalışmalarının da yıl sonuna doğru tamamlanmasıyla uygulamaya geçeceğiz."
KAS İÇİNE DEĞİL DERİ ALTINA ENJEKTE EDİLECEK
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "VLP, kas içine değil deri altına enjekte edilerek uygulanacak. Daha fazla antikor üretimine sebebiyet verebilmek için böyle bir uygulama yapılıyor diyebiliriz." dedi.
SADECE İNGİLTERE VARYANTINA KARŞI MI ETKİLİ?
"Dünyada varyant virüsler mutasyona uğruyor. Her zaman dediğimiz gibi bu mutasyonlar devam edecek. Mutasyonlar noktasal şeklinde olduğu için başta inaktif aşılar ve mRNA aşıları olmak üzere aşılar üzerinde etkisizleştirme yeteneğine sahip değil. Virüsler mutasyona uğradıkça laboratuvarlarda yeni jenerasyon aşılar da kısa sürede üretiliyor." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, şöyle devam etti; "Bu konuda olumsuz bir algı var ancak şu unutulmamalıdır ki bilim insanları virüs mutasyona uğradıkça aşılar üzerinde değişiklikler yaparak yeni mutasyona karşı da etkili hale getirebiliyorlar. Dünyada bu konuda yeterli teknolojik donanım mevcut."
YÜKLEYİCİ DOZ YAPTIRMAK İSTEYENLER…
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Birinci dozu mRNA yaptırdıysanız ikinci dozu da mRNA veya ilk dozu inaktif yaptırdıysanız ikinci dozu da inaktif aşı olmak gerekiyor. Yükleyici doz yaptırmak isteyenler ise aşı uygulamasının üzerinden altı ay geçtikten sonra farklı bir türden aşı yaptırabilir. Dünya genelinde bu konuda tam bir fikir birliğine varılamadı ancak şahsi kanaatim inaktif aşı yaptırmış kişi altı ay sonra yükleyici dozunu mRNA aşısından yaptırabilir. Bu durum vücudunda veya antikor oluşumunda olumsuz bir gelişmeye yol açmayacaktır. Aşının türü ne olursa olsun koruyuculuğunun olduğunu bilerek sırası gelen kişinin aşısını yaptırması pandemiyle mücadelede büyük önem taşıyor." dedi.