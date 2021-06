Covid hayatını kurtardı! Kalp krizi geçirmek üzereyken 2 damarına by-pass yapıldı

42 yaşındaki Gürkan Şen vücudunda kırgınlık hissettiğinde hastaneye gider, takviye vitamin desteği alırdı. Yine halsizlik hissediyordu, ne öksürüğü, ne ateşi ne de ağrısı vardı. Yürürken nefes darlığı yaşıyor ve göğüs ağrısı yaşıyordu. Hastaneye gittiğinde Covid-19 şüphesiyle alınan PCR testi negatif çıktı ama doktorun ısrarıyla çekilen akciğer tomografisiyle Gürkan Bey'e Covid teşhisi konuldu. Hastalık sırasında yaşadığı belirtiler nedeniyle kalbinden şüphenilen Gürkan Bey'in kalbi kanlayan 2 damarının tıkalı olduğu tespit edildi.





KÜÇÜK KESİYLE YAPILDI



Yapılar tetkik ve kontrollerin ardından Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Gör. Halil Hüzmeli, 42 yaşındaki genç hastaya robotik by pass uyguladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, "Gürkan Bey'in iki damarına robotik by pass uyguladık. Böylece kalp krizi riskini ortadan kaldırmış olduk. Hastanın ameliyat olmadan önce nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri vardı, ameliyattan sonra ortadan kalktı. Robotik by pass yapmamız da genç yaştaki hastaları için çok avantajlı oluyor. Açık cerrahiden çok daha erken ayağa kalkarak normal yaşama dönebiliyor, iş hayatına devam edebiliyor. By pass yaparak Gürken Bey'in hem kalp krizi riski önlenmiş oldu hem de yaşam kalitesi yükseldi. Artık ne göğüs ağrısı yaşıyor ne de nefes darlığı çekiyor.



"SOL TARAFIMA YATAMAZDIM"



Ameliyat olduktan sonra yaşam kalitesinin yükseldiğini söyleyen Gürkan Şen: "Covid olduğuma bile şaşırmışken ardından by pass odum. Covid sayesinde tespit edildi ve hayatım kurtuldu. Eskiden göğüs ağrım olurdu, nefes darlığı yaşardım, sol tarafıma doğru yatamazdım ama sebebini bilmiyordum. Şimdi işten eve yürüyerek dönüyorum, yaşam kalitem yükseldi" diye konuştu.