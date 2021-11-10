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Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:42 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:00

Diş Ağrısı Boğaza Vurur Mu, Baş Ağrısı Yapar Mı? Diş Ağrısı Nerelere Vurur, Kulağa Vurur Mu?

Diş Ağrısı Boğaza Vurur Mu, Baş Ağrısı Yapar Mı? Diş Ağrısı Nerelere Vurur, Kulağa Vurur Mu?

Kişinin yaşam kalitesini oldukça etkileyen diş ağrısını hemen hemen herkes hayatında bir kez bile olsa yaşamıştır. Birden fazla sebebi olan bu ağrının eşiği kişiden kişiye göre değişmekte olup farklı yerlere de sıçrayabilir. Özellikle dişte ve diş etinde oluşan iltihaplanma ağrının boyutunu ve etki alanını arttırmaktadır. Buna göre; diş ağrısı nereye vurur, boğaza ve kulağa vurur mu, baş ağrısı yapar mı gibi sorular yanıt arıyor. İşte detaylar.

Dişteki çürüklerin ya da iltihaplanmaların ilerlemesi diş ağrısının oluşması için yeterli bir sebeptir. Bu gibi durumlarda dişin içindeki sinirler etkilenir ve zaman içerisinde ağrı oluşabilir. Hissedilen ağrılar; diş ya da diş etinden kaynaklı olabileceği gibi kemiğin de zedelenmesi bu durumu etkilemektedir. Diş ağrısı sadece diş ve ağız bölgesinde oluşmaz. Aynı zamanda vücudun çeşitli yerlerindeki organlarda da bu ağrı hissedilebilmektedir. Bu ağrıyı çekenler arama motorlarında "Diş ağrısı nereye vurur?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; diş ağrısı nerelere vurur? Diş ağrısı kulağa vurur mu? İşte tüm bilgiler!

BÜTÜN DİŞLER NEDEN AĞRIR?

  • Dişlerin bakımının eksik ya da düzensiz yapılması
  • Dişlerin çok sert fırçalanması
  • Dişler ile ilgili herhangi bir travma yaşanması
  • Diş eti rahatsızlığı
  • Uyurken diş sıkma ya da gıcırdatma
  • Kırık ya da çürük dişlerin verdiği tahribat ve hassasiyet
  • Çene problemleri
  • Baş ve baş bölgesinde ağrılar
  • Kemiklerdeki sıkıntılar

DİŞ AĞRISI KULAĞA VURUR MU?

Diş ağrısı; çürüğün olduğu bölgeye göre çene kemiğine ve kulağa vurabilir. Bu durum ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve ilerlememesi adına mutlaka doktora muayene olunmalıdır. Diş ağrısının ilerlemiş haline göre; baş bölgesinin belli yerlerine bile vurduğu bilinmektedir.

DİŞ AĞRISI BAŞA VE GÖZE VURUR MU?

Diş ağrısı sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Kimi zaman kendini fazlaca belli ederken kimi zaman hiç etmeyebilir. Tamamen kişiye göre değişen bir durumdur. İnsanların yaşam kalitesini düşürdüğünden uykusundan bile uyandırabilecek kadar ilerleyedebilir. Diş ağrısı sadece dişin olduğu yerde kalmaz. Aynı zamanda başa ve göze de vurabilir. Hatta baş bölgesinde yer alan kısımlarda bile ağrı oluşabilir. Kulak ve çene gibi. Özetle; diş ağrısı başa ve göze vurur.

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DİŞ SİNİRLERİNDE AĞRI

Diş sinirleri denilince ilk akla gelen kanal tedavisi olmaktadır. Kanal tedavisinde dişlerdeki sinirler öldürülür ve o bölge hissiz kalır. Dolayısıyla sinirleri alınan bölgede ağrı ya da acı hissi oluşmaz. Eğer diş sinirlerinden ağrı varsa mutlaka bir diş hekimine gidilmelidir. Tamamen kişisel bir durum olduğundan tedavisi de bu şekilde yapılır.

DİŞ AĞRISI NERELERE VURUR?

Diş ağrısı sadece ağrıyan dişin olduğu yere vurmaz. Aynı zamanda kulağa, başa, göze, çene kemiğine de vurabilir.

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Diş Ağrısı Boğaza Vurur Mu, Baş Ağrısı Yapar Mı? Diş Ağrısı Nerelere Vurur, Kulağa Vurur Mu?
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