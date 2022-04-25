Uzaya savunma sistemi kuracaklar!

Bilgisayar simülasyonu ile potansiyel asteroid etkilerini modelleyerek inceleyecek olan bu sistem proje için Çin makamlarından onay bekliyor.

Asteroitleri izleyebilmek ve Dünya'yı olası etkilerden koruyabilmek için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir savunma sistemi inşa etmeye çalışan ve tehditlerden korkan tek ülke değil.

Asteroit nedir?

Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir.