Uzaya savunma sistemi kuracaklar!

Çin, Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkan Yardımcısı Wu Yanhua'nın hafta sonu yaptığı açıklamada, 2025 yılında Pekin'in bir deneyim parçası olarak bir asteroide çarpmayı planladığını belirtti.
TRT Haber'e göre Çin Uzay Günü etkinliği sırasında Çin Merkez Televizyonu'nda konuşma yapan Wu, kurmayı planladıkları sistemin, potansiyel uzay aracını da koruyabileceğini belirtti.
CNSA Başkan yardımcısı Wu planlarında, asteroid izleme ve savunma sistemi olduğunu söyledi. Hem yer tabanlı hem uzay tabanlı faktörleri içerecek sistemin, Dünya'ya ve insanlığın uzayda gerçekleştirdiği faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri analiz edip katologlayacak.
Bilgisayar simülasyonu ile potansiyel asteroid etkilerini modelleyerek inceleyecek olan bu sistem proje için Çin makamlarından onay bekliyor.
Asteroitleri izleyebilmek ve Dünya'yı olası etkilerden koruyabilmek için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir savunma sistemi inşa etmeye çalışan ve tehditlerden korkan tek ülke değil.
Asteroit nedir?
Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir.