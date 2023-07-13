Google’ın yapay zekası: Bard 40 dilde yanıtlıyor

Üretici yapay zeka etkisi tüm dillerde ve ülkelerde hissediliyor. Pek çok yeni girişim üretici yapay zekayı yazılım çözümlerinde kullanıyor. Chat GPT'nin gördüğü ilgi sonrası çalışmalarını hızlandıran Google da üretici yapay zeka platformu Bard'ın şimdiye kadar ki en büyük güncellemesini duyurdu. Bard ile Türkçe, Arapça, Çince, Almanca, Hintçe ve İspanyolca dahil 40'tan fazla dilde çalışabiliyor. Ayrıca Bard'a artık Brezilya ve Avrupa dahil daha fazla yerden ulaşabiliyor. Google Bard'ı veri ilkeleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak, kullanıcılarımızın gizliliğini ve verilerini korumak için adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, kullanıcı daha iyi özelleştirmenize, yaratıcılığınızı artırmanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak, İstemlere resim ekleme, Bard'ın yanıtlarını yüksek sesle dinleme ve Bard'ın yanıtını daha uzun ve daha kısa olacak şekilde kolayca ayarlama gibi yeni özellikleri kullanıma sunuluyor.

DAHA KİŞİYE ÖZEL YANITLAR

Bard'ın yanıtlarını sesli olarak duyabileceksiniz. Bu özellik bir kelimenin doğru okunuşunu öğrenmek, bir şiir ya da senaryo dinlemek istediğiniz durumlarda Bard'ı kullanışlıhale getiriyor. Bard'ın yanıtlarını duymak isterseniz bir istem girdikten sonra ses simgesini seçin. Bu özellik şimdi aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor.

Bard'ın yanıtlarında kolayca ayarlama yapın: Artık Bard'ın yanıtlarının tonunu ve stilini beş farklı seçeneğe göre değiştirebilirsiniz: basit, uzun, kısa, profesyonel veya gündelik. Örneğin, Bard'dan eski bir koltuk için bir satış ilanı yazmaya yardım etmesini isteyebilir, ardından açılır listeyi kullanarak yanıtı kısaltabilirsiniz. Bu özellik şu anda yalnızca İngilizcede kullanılabiliyor olsa da yakında yeni dillere de gelecek.

MERAKI GIDIKLAYAN BARD

İnsanın yeni olasılıkları hayal etme yeteneği, en doğuştan gelen insani niteliklerden biri. Aslında üretici yapay zeka teknoloji bariyerini düşürürken bireylerin ve kurumların projelerini hayata geçirmeleri için daha fazla yetenek sunuyor. Bard yalnızca sorularınızı yanıtlayarak değil, onları geliştirmenize yardımcı olarak da kurumlara ve bireylere destek oluyor. Aslında pek çok dijital dönüşüm projesi için akıllı asistan ve benzeri hizmetlerin geliştirilmesine destek oluyor. Bard ile görüşmeleri sabitlemek ve yeniden adlandırmak için yeni yollar ekleniyor. Artık bir görüşme başlattığınızda, kenar çubuğunda son görüşmeleri sabitleme, yeniden adlandırma ve alma seçeneklerini görmek mümkün.

RESİMLERİ KULLANABİLİRSİNİZ

Google I/O'da etkinliğinde paylaştığı gibi, Lens'in gücü Bard'a da geliyor. Google Lens uygulamasının resim tanıma yetenekleri Bard tarafından kullanılacak. Bard, yanıtlarınızda zaten resimler gösteriyor. Örnek olarak "Washington, D.C.'de nereyi ziyaret etmeliyim?" sorusuna metinle birlikte yanıtta görseller içeriyor.

Bard'a soru sorarken istemlerinize resimler de ekleyebileceksiniz Lens, Bard'ın gösterilenleri anlamasına yardımcı olmak için perde arkasında çalışacak. İster bir resim hakkında daha fazla bilgi isteyin, ister bir hediye hakkında bir teşekkür notu gibi bir resim metni için ilhama ihtiyacınız olsun, artık istemli görseller yükleyebilirsiniz ve Bard size yardımcı olması için fotoğrafı analiz edecek.