Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını kuracak firma belli oldu

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Tesla Motors Netherlands B.V. arasında geçen ay imzalandığı açıklanan gizlilik anlaşmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, başlangıçta işbirliğinin Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger orijinal ürünlerinin Türkiye'de montajını ve devreye alınmasını kapsadığını söyledi.

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TÜRKİYE'DE MONTAJINI VE DEVREYE ALINMASINI KAPSIYOR

Tesla Supercharger ürünlerinin montajı sırasında söz konusu teknoloji konusunda bilgi sahibi olacaklarını belirten Şalcı, şöyle konuştu:

"Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger ürünlerinin montajı ve devreye alınması hizmeti vermek üzere, bu şirketle bir gizlilik anlaşması imzaladık. Bu kapsamda, müşterilerimizin sahip olduğu veya olacağı Tesla Supercharger ürünlerinin montajı veya devreye alınması gibi faaliyetlerde bulunabileceğiz. Şu an için süreçle ilgili sadece montaj kısmında yer alıyoruz. Ancak deneyim kazandıkça, daha sonra gerek Tesla şarj ürünlerinin üretilmesi, gerekse kendi ürünlerimizin Tesla araçlarına daha uyumlu hale getirilmesinin koordinasyonu için temaslarımız sürecek ve bunlar da ayrı anlaşmalar kapsamında ele alınacak."

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HEDEF 200 KİLOMETREDE BİR ŞARJ İMKANI

Tesla ile anlaşmaları çerçevesinde yürütülen fizibilite çalışmalarında, söz konusu şarj istasyonlarının tüm Türkiye genelinde kurulmasını planladıklarını aktaran Şalcı, elektrikli araç kullanıcılarının herhangi bir bölge sınırı olmaksızın tüm ülkede araçlarıyla seyredebilmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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Ayrıca konut, AVM, kamusal alanlar ve otoparklar gibi yerlerdeki fiziki ilerlemeleri yakından izlediklerini ve gelişmelere uyumlu olarak elektrikli araçlar için şarj ürünleri sağlamaya çalıştıklarını anlatan Şalcı, "Özellikle şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarjın ulaşılabilir olmasını planlıyoruz." dedi.

"YERLİ OTOMOBİLE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ"

Enerji depolama konusunda da çalışmalar yapmak istediklerini ve ayrıca yerli elektrikli araç projesine katkı sağlayabileceklerine işaret eden Şalcı, şöyle devam etti:

"Bu projeye doğrudan veya dolaylı olarak bir katkımız olacak. Çünkü bu yerli bir proje olduğu için yerli imkan ve teknolojileri kullanmak öncelikli olacaktır. Bu anlamda (yerli otomobil projesi) biz gerek altyapı, gerekse otomobil içerisindeki yazılım sistemlerine entegrasyon olarak katkı sağlamayı planlıyoruz. Tek başına otomobil ayrı bir teknoloji, bunun yürüyebilmesini ve daim olmasını sağlayabilecek şarj teknolojisi ayrı bir teknoloji. Bu anlamda biz gerek baz istasyonları anlamında katkı sağlamayı gerekse bu şarj istasyonlarının otomobillerle uyumu gibi bilişimsel katkılarımızın olacağından eminiz."

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