Xiaomi akıllı dikiz aynasını duyurdu

Çinli firma Xiaomi yeni ürünlerini bugün resmen tanıttı. Bu yeni ürünlerin arasında en dikkat çekeni ise Xiaomi Mi Smart RearView oldu. Bu ürün bir akıllı dikiz aynası.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Günümüz otomobilleriyle uyumlu olarak çalışan 6.86 inç büyüklüğünde ve 1280x480p çözünürlükteki bu ürün farklı özelliklere sahip. Sony IMX291 sensörlü bir kamerayla gelen bu dikiz aynası, 150 derecelik geniş açıya ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca bu üründe 6 adet camdan yapılan bir lens ve her lenste de 9 kat kaplama bulunuyor.

XİAOMİ Mİ MİX 2S TANITILDI: İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Bu sayede ürünle birlikte aynadan sadece arkayı değil aracın her türlü açısı görülebiliyor. Bu kameralarla kaydedilen görüntüleri ayna üzerinden ve mobil uygulamasından takip edebileceksiniz. Bu kameralarla ayrıca araca İleri Çarpışma Uyarısı (FCW), Önceden Araç Çalıştırma (PVS) ve Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) gibi ileri seviye sürücü asistanı sistemleri (ADAS) de eklenmiş oluyor.

3 Nisan'da satışa sunulacak olan ürün 158 dolar fiyat etiketine sahip.