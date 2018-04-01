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akıllı dikiz aynasını duyurdu

firması yeni tanıttığı Mi Smart RearView adlı yeni ürünüyle dikkatleri üzerine topladı. Bir akıllı dikiz aynası modeli olan bu ürün alanında ilklerden olma özelliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 21:40
Xiaomi akıllı dikiz aynasını duyurdu

Çinli firma yeni ürünlerini bugün resmen tanıttı. Bu yeni ürünlerin arasında en dikkat çekeni ise Xiaomi Mi Smart RearView oldu. Bu ürün bir akıllı dikiz aynası.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Günümüz otomobilleriyle uyumlu olarak çalışan 6.86 inç büyüklüğünde ve 1280x480p çözünürlükteki bu ürün farklı özelliklere sahip. Sony IMX291 sensörlü bir kamerayla gelen bu dikiz aynası, 150 derecelik geniş açıya ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca bu üründe 6 adet camdan yapılan bir lens ve her lenste de 9 kat kaplama bulunuyor.

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Bu sayede ürünle birlikte aynadan sadece arkayı değil aracın her türlü açısı görülebiliyor. Bu kameralarla kaydedilen görüntüleri ayna üzerinden ve mobil uygulamasından takip edebileceksiniz. Bu kameralarla ayrıca araca İleri Çarpışma Uyarısı (FCW), Önceden Araç Çalıştırma (PVS) ve Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW) gibi ileri seviye sürücü asistanı sistemleri (ADAS) de eklenmiş oluyor.

3 Nisan'da satışa sunulacak olan ürün 158 dolar fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi akıllı dikiz aynasını duyurdu
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