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in başına geçti!

Son günlerde 'nın iflas edeceğine dair bir takım haberler çıktı. 'ün seri inin başarısız olduğu belirtilmişti. ise 1 Nisan'da bu haberleri ti'ye alan bir şaka yapmıştı. Şimdi ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Milyarder girişimci Elon Musk, Tesla Model 3’ün üretim sürecini eski yöneticisi ’dan devraldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 16:23
Elon Musk üretimin başına geçti!

Haberi her zamanki gibi Twitter hesabından duyuran Musk, Field'ın hem hem de mühendislik süreçlerini yönetmek yerine, artık yalnızca 'nın otomobil tasarımı ve mühendislik çalışmalarına yön vereceğini açıkladı.

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Field, 2013 yılında 'dan ayrılarak Tesla yönetimine katılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre 'ın üretim sürecini ele alması sürpriz bir hamle değil. Tesla, 'ün üretim hedeflerini tutturmakta zorlanıyor ve üretim sürecinde yaşanan sorunlar şirketin hisselerine yansıyor.

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Model 3 üretimi halihazırda şirketin son çeyrekte açıkladığı üretim hedefinin yüzde 20 altında seyrediyor. Musk ve ekibi, Nevada'daki Gigafactory 1 isimli fabrikalarında başlattıkları yeni üretim sürecinin, otomobilin üretimindeki önemli darboğazlardan birini gidermesini umuyor.

MÜŞTERİLER MALZEMEDEN DOLAYI ŞİKAYETÇİ OLDU

Otomobilin üretim sürecindeki gecikmelerin yanı sıra, Model 3'leri ellerine ulaşan ilk müşterilerin bazıları otomobilde kullanılan malzemelerin kalitesinden ve uyumundan şikayetçi olduklarını belirtti. Tesla'nın bu sorunları da yakında gidermesi bekleniyor.

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Elon Musk üretimin başına geçti!
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