Apple'ın yeni ürünü hayal kırıklığı mı oldu?

Apple gün geçtikçe büyüyen akıllı hoparlör pazarına HomePod ile giriş yaptı. WWDC 2017'de tanıtılan cihaz, beklenenden biraz daha geç satışa çıktı. Görünüşe göre kullanıcılar HomePod'a ilgi göstermedi.

NEDENİ FİYATI MI?

Yeni yayınlanan bir raporda, 2018 başından bu yana satılan akıllı hoparlörler listelendi. Birinci sırada %73'lık pazar payıyla Amazon Echo yer alırken, ikinci sırada ise %14'le Google bulunuyor. Üçüncü sırada da Apple HomePod var. Apple'ın pazar payı %10.

Mevcut HomePod'un fiyatı 349 dolar. Bununla birlikte Amazon Echo 100 dolar, Google Home ise 129 fiyat etiketine sahip. Uzmanlar HomePod'un rakiplerine göre daha pahalı olmasından ve sadece Apple ekosistemiyle çalışmasından dolayı beklentilerin altında kaldığını ileri sürüyor. Bununla birlikte bazı analistler Apple'ın Google ve Amazon'la sıkı rekabete girmek için "ucuz fiyatlı HomePod mini" modelini çıkaracağını öngörüyor.