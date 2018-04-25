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11.3.1 sini yayınladı - güncellemesindeki yenilikler nedir?

, 11.4'ün beta testine girişmiş durumda. Geçtiğimiz hafta 11.4 beta 2 sürümü geliştiriciler ve açık kayıt kullanıcıları için yayınlanmıştı. Cupertino merkezli şirket bununla birlikte dün akşam sini de kullanıcılarla paylaştı. Peki iOS 11.3.1'le birlikte neler değişiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 10:43
Apple iOS 11.3.1 güncellemesini yayınladı - iOS 11.3.1 güncellemesindeki yenilikler nedir?

geliştirmelerine ve hataları ayıklamaya devam ediyor. Şirket 'ün beta testiyle uğraşırken, sini de yayınladı. Mini bir yazılım paketi olan 11.3.1, 49.5 MB boyutunda.

iOS 11.3.1 YENİLİKLERİ NEDİR? NE GİBİ HATALARI DÜZELTİYOR?

Apple'ın sürüm açıklamalarına göre 11.3.1, ve 'in güvenliğini arttırıyor. Ayrıca serviste orijinal olmayan ekranların takıldığı bazı 'lerde dokunmatik sorunu yaşanıyordu, telefon tepki vermiyordu. 11.3.1 güncellemesi bu sorunu da çözüyor. Bunlar dışında ise başka bir şey yok.

iOS 11.3.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 11.3.1 güncellemesini Genel> seçeneklerinden veya iTunes üstünden iPhone veya iPad'inize yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi indirmeden önce cihazın en aşağı %50 a sahip olduğundan emin olun. Hatta imkanınız varsa şarj edip, güncellemeyi öyle yüklemeniz daha iyi olacaktır.

iOS 11.3.1 HANGİ İOS CİHAZLAR İÇİN YAYINLANDI?

Güncellenen iPhone ve iPad modelleri şu şekilde:

iPhone:

-iPhone 5s
-iPhone SE
-iPhone 6/6 Plus
-iPhone 6s/6s Plus
-iPhone 7/7 Plus
-iPhone 8/8 Plus
-iPhone X

iPad:

-iPad mini 2
-iPad mini 3
-iPad mini 4
-iPad Air
-iPad Air 2
-iPad Pro
-iPad 9.7

iPod:

-iPod touch 6th

iPhone 5s kullanıcılarına müjde!

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Apple iOS 11.3.1 güncellemesini yayınladı - iOS 11.3.1 güncellemesindeki yenilikler nedir?
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