Apple iOS 11.3.1 güncellemesini yayınladı - iOS 11.3.1 güncellemesindeki yenilikler nedir?

Apple iOS geliştirmelerine ve hataları ayıklamaya devam ediyor. Şirket iOS 11.4'ün beta testiyle uğraşırken, iOS 11.3.1 güncellemesini de yayınladı. Mini bir yazılım paketi olan 11.3.1, 49.5 MB boyutunda.

iOS 11.3.1 YENİLİKLERİ NEDİR? NE GİBİ HATALARI DÜZELTİYOR?

Apple'ın sürüm açıklamalarına göre 11.3.1, iPhone ve iPad'in güvenliğini arttırıyor. Ayrıca serviste orijinal olmayan ekranların takıldığı bazı iPhone 8'lerde dokunmatik sorunu yaşanıyordu, telefon tepki vermiyordu. 11.3.1 güncellemesi bu sorunu da çözüyor. Bunlar dışında ise başka bir şey yok.

iOS 11.3.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 11.3.1 güncellemesini Genel>Yazılım Güncellemesi seçeneklerinden veya iTunes üstünden iPhone veya iPad'inize yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi indirmeden önce cihazın en aşağı %50 şarja sahip olduğundan emin olun. Hatta imkanınız varsa şarj edip, güncellemeyi öyle yüklemeniz daha iyi olacaktır.

iOS 11.3.1 HANGİ İOS CİHAZLAR İÇİN YAYINLANDI?

Güncellenen iPhone ve iPad modelleri şu şekilde:

iPhone:

-iPhone 5s

-iPhone SE

-iPhone 6/6 Plus

-iPhone 6s/6s Plus

-iPhone 7/7 Plus

-iPhone 8/8 Plus

-iPhone X

iPad:

-iPad mini 2

-iPad mini 3

-iPad mini 4

-iPad Air

-iPad Air 2

-iPad Pro

-iPad 9.7

iPod:

-iPod touch 6th