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kullanıcılarına müjde!

'ın kullanıcıları kendileri için yolun sonu geleceğini düşünürken bugün onlar için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 02:00
iPhone 5s kullanıcılarına müjde!

iOS 11 güncellemesini alan en eski iPhone modeli olan 'in iOS 12 güncellemesini almayacağı düşünülürken, sürpriz bir sızıntı tüm dengeleri alt üst etti. Sızıntıya bakılırsa iPhone 5s'in ömrü hala bitmiş değil.

Söz konusu iOS 12 sızıntısı 'ın tarayıcısı Safari'nin WebKit motorunda ortaya çıktı. Motorun içinde yer alan bir testte iOS 12 yüklü iPhone 5S'in adı yer aldı. Bu iPhone 5S'in ölmeyeceği anlamına geliyor.

Hürriyet'e göre ancak Apple sistemsel sorunlar ile karşılaşıp güncellemenin iPhone 5S kullanıcılarını mutsuz edeceğine kanaat getirirse iPhone 5S kullanıcıları İOS 11 ile yetinmek zorunda kalabilir. Bakalım Haziran ayındaki WWDC 2018 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde iPhone 5S'in adını görebilecek miyiz?

İşte karşınızda iPhone XS modeli!

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iPhone 5s kullanıcılarına müjde!
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