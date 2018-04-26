iPhone SE 2'de iPhone X'in özellikleri olacak!

iPhone SE 2 hakkındaki söylentiler kaldığı yerden aynen devam ediyor. Sızıntı kaynağı Ben Geskin'e göre iPhone SE 2'de, iPhone X'in bazı özellikleri olacak.

Geskin telefonun kod adının Jaguar olduğunu, cam kasaya ve kablosuz şarj özellikleriyle donatıldığını belirtti. Kaynak ayrıca cihazın seri üretimde olduğunu da ileri sürdü.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Telefonun seri üretime girmesi, yakında tanıtılabileceğini de gösteriyor. Bir ihtimalle WWDC 2018'de iPhone SE 2 resmen açıklanabilir. Daha önce isimsiz sanayi kaynakları tarafından da iPhone SE 2'nin WWDC etkinliğinde tanıtılabileceği dile getirilmişti.

FİYAT BİLGİSİ VAR MI?

Eski tarihli raporlara göre iPhone SE 2'nin tasarımı orijinal iPhone SE gibi olacak, ancak cihaz üstünde kulaklık girişi bulunmayacak. Ayrıca fiyatının da makul olacağı spekülasyonlarda geçen diğer bir detay.

Sonuç olarak bu dedikoduları ve iddiaları doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Neler olup biteceğini ise hep birlikte WWDC 2018'de göreceğiz.