iPhone X hayal kırıklığı yaşattı

Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonu, tüketicilerden beklediği ilgiyi görememişe benziyor. Consumer Intelligence Research Partners araştırma şirketinin raporuna göre, Apple'ın güncel amiral gemisi ve akıllı telefon pazarının kılavuz cihazı iPhone X, şirketin 2018 yılındaki telefon satışlarının yalnızca yüzde 16'sını oluşturdu.

Raporda ayrıca Apple'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus satışlarının şirketin toplam telefon satışlarının yüzde 60'ına denk geldiğine dikkat çekildi. Bu da eski iPhone modellerinin en az yeni nesil cihazlar kadar sattığı, bir diğer deyişle tüketicilerin bu sene yeni iPhone'lara ilgi göstermediği anlamına geliyor. 2015 yılında piyasaya sunulan iPhone'lar şirketin toplam telefon satışlarının yüzde 78'ini oluşturmuştu.

Apple'ın iPhone X için belirlediği 1.000 dolarlık cüretkar fiyat etiketi, şirketin son teknoloji cihazına güvendiğinin bir işareti olarak yorumlanırken, satışların yıllık bazda yüzde 11 düşüş kaydetmesi ise bu güvenin boşa çıktığını gösteriyor.

Habertürk'e göre tüm bunlar, Apple'ın yeni telefonundan devasa kârlar elde etmediği anlamına gelmiyor. Yılın ilk çeyreğindeki etkileyici olmaktan uzak satış oranına rağmen, iPhone X geçtiğimiz yılın son çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki kârın yüzde 35'ini Apple'a kazandırmıştı.

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