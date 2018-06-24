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yeri 2018 nasıl yapılır? - TC ile seçmen sorgulama!

Yüksek Seçim Kurulu () nasıl yapılır? 2018 yılı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi kapsamında kullandığınız ve kullanacağınız oylarla ilgili tüm detayları YSK'nın ilgili sayfasından yapabilirsiniz. TC kimlik bilgileriniz ile YSK seçmen sorgulamayı nasıl yapabileceğiniz aşağıda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.6.2018 13:06
YSK yeri seçmen sorgulama 2018 nasıl yapılır? - TC ile seçmen sorgulama!

Bugün 24 Haziran yani Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin gerçekleştirileceği gün. Bugün sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlarımız seçimlerini yapmak için sandığa gitmeye başladılar. Bu anlamda hangi sandıktan oy kullanacağını bilmeyenler, tarafından yollanan seçmen kağıtları eline ulaşmayanlar için YSK'nın bir hizmeti bulunuyor. O da YSK sayfası. Eğer siz de YSK seçmen sorgulama sayfasına nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız ve hangi işlemleri yapmanızı bilmiyorsanız aşağıdan öğrenebilirsiniz.

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız ise; "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sekmesinden oy kullanabileceğiniz tarih aralıklarını, oy kullanacağınızı adresi ve diğer bilgileri sorgulayabilir.

YSK SEÇMEN SORGULAMA 2018 NASIL YAPILIR?

Öncelikle ilk olarak bu bağlantıyı kullanarak YSK seçmen sorgulama 2018 sayfasına gidebilirsiniz. Bu sayfaya gittikten sonra öncelikle yeni veya eski kimlik kartı seçimlerinden birini yapmalısınız. Bunu yaptıktan sonra alt tarafta yer alan, "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl", "T.C. Kimlik Numarası", "Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ve "Resim Doğrulama" bilgilerini doğru girerek "Sorgula" butonuna basabilirsiniz.

Şimdiye kadar bu sayfada 2.731.425 seçmenin sorgulama yaptığını da belirtelim.

OYLAR HANGİ DURUMDA GEÇERLİ HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAK? OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI SEÇMEN BİLGİSİ SORGULAMADA SAHTE SİTELERE AMAN DİKKAT!

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