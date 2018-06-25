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mi? lı mı? İnsanları ikiye ayıran ilginç

Son günlerde sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir var. Çünkü videoda bir anda gökyüzünde beliren garip bir ışık yer alıyor.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 16:05
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Geçtiğimiz günlerde MN (Mutual UFO Network) ilginç bir yayınladı. Videoda gökyüzünden yere aniden inen bir ışık yer alıyor. Daha sonra aynı video UFOmania isimli bir hesap tarafından paylaşılınca, video viral oldu ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kimileri bu ışığın ruhani bir varlık olduğunu, kimileri ise lılara ait olduğunu ileri sürdü. Kendini ruh bilimci olarak tanıtan bazı teorisyenler, ışığı ruhun gerçek olduğunu gösteren sağlam bir kanıt olarak niteledi. En azından iddiaları bu şekildeydi.

UFO gözlemcilerinin ise başka bir hikayesi var. Hesapta ışık UFO'ya ait ve uzaylılar bu ışık yardımıyla yeryüzünde tarama yapıyor. Uzay gemileri ise görünmezlik teknolojisine sahip!

PEKİ GERÇEK NEDİR?

Aslında işin içinde ne uzaylı ne ruhani bir varlık var. Olay kamera lensine konan bir böcekten kaynaklanıyor. Caramel Reese nickli bir kullanıcının konuyla ilgili olarak yaptığı yorum oldukça mantıklı bulundu ve beğenildi. Reese, "Bu videolardan bir tane daha. Sanırım bu evdeki kamera gece görüşüne sahip. Işık değil, açıkçası bir böcek. Kameranın üstünde konmuş. Benim de evimde böyle bir kamera var. Toz, yağmur ve böcekler yüzüne böyle garip şeyler görebiliyorum" dedi.

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Hayalet mi? Uzaylı mı? İnsanları ikiye ayıran ilginç video
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