Yeni iPhone X internete düştü - İşte böyle olacak!

Apple'ın Eylül ayında düzenlenecek lansman etkinliğinde ikisi OLED biri ise LCD ekranlı olmak üzere üç yeni iPhone tanıtması bekleniyor. BGR isimli internet sitesi 6.1 inçlik LCD panelle piyasaya sürülecek modelin bir görselini ele geçirmeyi başarmış gibi görünüyor. Söz konusu görüntü, kılıf üreticisi Ghostek aracılığı ile ortaya çıktı. Şirket render görselin iPhone'u üreten fabrikadan alınan detaylı dosyalara dayandığını söylüyor.

LCD ekranlı iPhone'un tanıtılacak üç telefon arasındaki en uygun fiyatlı model olması bekleniyor. Bu nedenle OLED varyantları ile tam olarak aynı özelliklere sahip olmayacağını öğrenmek sürpriz olmadı. Apple'a yakın anonim bir kaynak tarafından da doğrulanan render, cihazın tek lensli bir kamerayla geleceğini ortaya koymuş durumda.

Donanımhaber'in haberine göre ekranın üst kısmındaki geniş çentikte yer alan sensörler ise telefonun Face ID güvenlik teknolojisine sahip olacağı anlamına geliyor. Görünürde Touch ID butonunun olmaması da zaten bunu kanıtlar nitelikte. LCD'li modelin çerçeveleri iPhone X'dakilerden biraz daha büyük gibi duruyor ancak muhtemelen Apple ekran denetleyicisini gizlemeye ihtiyaç duyduğu için böyle bir tasarım seçti.

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