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'ler için 10.13.6 güncellemesini yayınladı!

, 11.4.1 ile birlikte OS High Sierra 10.13.6 güncellemesini de son kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni yazılım paketinde neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:06
Apple Mac'ler için macOS High Sierra 10.13.6 güncellemesini yayınladı!

OS High Sierra'nın altıncı büyük güncellemesi 10.13.6 çıktı. Bu yazılım paketi, 10.13.5'ten tam bir ay sonra geldi. Güncellemeyi Mac App Store'daki yazılım güncellemesi kısmından indirebilirsiniz.

MACOS HIGH SIERRA 10.13.6 YENİLİKLERİ

10.13.6 daha çok hata düzeltmelerine ve güvenlik iyileştirmelerine yönelik olan küçük ölçekli bir güncelleme. Ancak 'ın sürüm notlarına göre yazılım paketi, iTunes için AirPlay 2 multiroom ses sistemi desteğini içeriyor. Gmail'deki bir hata giderilirken, bazı kameralarda görülen bir problem de düzeltilmiş.

11.13.6, 'nın son güncellemelerinden biri. Belki bundan sonra bir ya da iki tane daha High Sierra güncellemesi görebiliriz. Apple, Mac platformu için 'yı test ediyor. High Sierra'nın yerini de Mojave alacak.

APPLE'IN GÜNCELLEMELERİ BİTMEDİ

Apple ayrıca 11.4.1 ve 4.3.2 güncellemelerini de yayınladı. Her iki güncelleme performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor.

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Apple Mac'ler için macOS High Sierra 10.13.6 güncellemesini yayınladı!
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