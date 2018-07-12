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ı harici diskin içine sakladı!

Ulaştırma Güvenliği İdaresi yetkilileri (TSA), yasa dışı yolla kaçırmaya çalışan bir yolcuyu yakaladı. Yolcunun yılanı gizlediği yer ise görevlileri hayretler içinde bıraktı.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:56
Yılanı harici diskin içine sakladı!

Havaalanlarında ilginç olaylar yaşanabiliyor. Engadget'ın haberine göre Uluslararası Havaalanı'nda yasa dışı şekilde kaçırmaya çalışan bir yolcu yakalandı. 'a gitmek isteyen yolcu, yılanı hareket etmemesi için kadın çorabı içine koyup, harici diskin içine saklamış!

ZARARSIZ BİR TÜR

Görevliler yolcunun hareketlerinden şüphelendi ve harici diski kontrol etti, şaşırtıcı olayla karşılaştı. Belirtilenlere göre yılan zehirsiz ve zararsız bir tür. Fakat yılan bir şekilde sabit disk içinden çıksaydı, uçakta paniğe sebep olabilirdi.

Haberde ismi geçmeyen yolcu hakkında ndan dolayı işlem yapıldı.

BAŞKA OLAYLAR DA YAŞANDI

Miami'de daha önce benzeri birkaç hayvan kaçakçılığı daha yaşanmıştı. 2011'de adamın biri, birkaç yılanı ve kaplumbağayı vücuduna bantlarla bağlayıp, gizlemek istemiş, ancak yakalanmıştı. Bir kadın yolcu ise sütyenine sakladığı yılanla uçağa binmek istemişti.

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Yılanı harici diskin içine sakladı!
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