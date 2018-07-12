Yılanı harici diskin içine sakladı!

Havaalanlarında ilginç olaylar yaşanabiliyor. Engadget'ın haberine göre Miami Uluslararası Havaalanı'nda yasa dışı şekilde yılan kaçırmaya çalışan bir yolcu yakalandı. Barbados'a gitmek isteyen yolcu, yılanı hareket etmemesi için kadın çorabı içine koyup, harici diskin içine saklamış!

ZARARSIZ BİR TÜR

Görevliler yolcunun hareketlerinden şüphelendi ve harici diski kontrol etti, şaşırtıcı olayla karşılaştı. Belirtilenlere göre yılan zehirsiz ve zararsız bir tür. Fakat yılan bir şekilde sabit disk içinden çıksaydı, uçakta paniğe sebep olabilirdi.

Haberde ismi geçmeyen yolcu hakkında hayvan kaçakçılığından dolayı işlem yapıldı.

BAŞKA OLAYLAR DA YAŞANDI

Miami'de daha önce benzeri birkaç hayvan kaçakçılığı daha yaşanmıştı. 2011'de adamın biri, birkaç yılanı ve kaplumbağayı vücuduna bantlarla bağlayıp, gizlemek istemiş, ancak yakalanmıştı. Bir kadın yolcu ise sütyenine sakladığı yılanla uçağa binmek istemişti.