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Katlanabilir ekranlı 'in çıkış tarihi belli oldu

'un katlanabilir ekranlı telefonu hakkındaki dedikodular tam gaz devam ediyor. Daha önce cihazla ilgili olarak gündeme getirilen birkaç iddianın fitili yeniden ateşlendi. İşte Galaxy X'in çıkış tarihi ve fiyatıyla alakalı spekülasyonlar...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 17:42
Katlanabilir ekranlı Galaxy X'in çıkış tarihi belli oldu

The Wall Street Journal'ın haberine göre 'a yakın kaynaklar, katlanabilir 'in 2019'un başlarında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. Samsung'un "Winner" kod adını verdiği yeni akıllı telefonun, küçük bir tablet büyüklüğünde olup, tamamen bükülebilir ve katlanabilir olduğu iddia ediliyor.

GALAXY X'İN FİYATI NEDİR?

Bir tarafı birincil ekranla donatılırken, diğer tarafında gösterge ekranı ve kameraların konumlandırılacağı söylenen Samsung Galaxy X için fiyat konusunda da bir takım iddialar var. Habere göre şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon için bin 500 doların üzerinde bir fiyat etiketi düşündüğünü söylüyor.

Katlanabilir Samsung Galaxy X belki önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlikte 'la birlikte tanıtılabilir. Gerçi konuya yakın isimsiz bir endüstri kaynağı tanıtımın basına değil, gizli kapılar ardında iş ortaklarına yapılacağını belirtti.

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Katlanabilir ekranlı Galaxy X'in çıkış tarihi belli oldu
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