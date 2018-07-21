Katlanabilir ekranlı Galaxy X'in çıkış tarihi belli oldu

The Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung'a yakın kaynaklar, katlanabilir Galaxy X'in 2019'un başlarında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. Samsung'un "Winner" kod adını verdiği yeni akıllı telefonun, küçük bir tablet büyüklüğünde olup, tamamen bükülebilir ve katlanabilir olduğu iddia ediliyor.

GALAXY X'İN FİYATI NEDİR?

Bir tarafı birincil ekranla donatılırken, diğer tarafında gösterge ekranı ve kameraların konumlandırılacağı söylenen Samsung Galaxy X için fiyat konusunda da bir takım iddialar var. Habere göre şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon için bin 500 doların üzerinde bir fiyat etiketi düşündüğünü söylüyor.

Katlanabilir Samsung Galaxy X belki önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlikte Note 9'la birlikte tanıtılabilir. Gerçi konuya yakın isimsiz bir endüstri kaynağı tanıtımın basına değil, gizli kapılar ardında iş ortaklarına yapılacağını belirtti.