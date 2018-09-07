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9'a geldi!

Uzun an boyunca dedikoduların merkezinde yer alan 9 geçtiğimiz ay başında düzenlenen etkinlikle resmen tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü. Türk tüketicilerin beğenisine sunulan cihazın fiyatı 6.499 TL'di. Fakat Samsung 'de 'un fiyatına zam yaptı. İşte 'un yeni fiyatı...

Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:46
Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi!

9'un 128 GB'lık modeli 6.499 TL, 512 GB'lık modeli ise 7.499 TL'den satışa çıkmıştı. Ancak Samsung, fiyatlara yaptı. Böylece 128 GB'lık model 7.999 TL, 512 GB'lık model de 9.299 TL oldu.

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Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi!
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