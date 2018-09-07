Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi!

Samsung Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modeli 6.499 TL, 512 GB'lık modeli ise 7.499 TL'den satışa çıkmıştı. Ancak Samsung, fiyatlara zam yaptı. Böylece 128 GB'lık model 7.999 TL, 512 GB'lık model de 9.299 TL oldu.