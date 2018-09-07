Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi!

Uzun zaman boyunca dedikoduların merkezinde yer alan SamsungGalaxy Note 9 geçtiğimiz ay başında düzenlenen etkinlikle resmen tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü. Türk tüketicilerin beğenisine sunulan cihazın fiyatı 6.499 TL'di. Fakat Samsung Türkiye'de Note 9'un fiyatına zam yaptı. İşte Galaxy Note 9'un yeni fiyatı...
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:46
SamsungGalaxy Note 9'un 128 GB'lık modeli 6.499 TL, 512 GB'lık modeli ise 7.499 TL'den satışa çıkmıştı. Ancak Samsung, fiyatlara zam yaptı. Böylece 128 GB'lık model 7.999 TL, 512 GB'lık model de 9.299 TL oldu.