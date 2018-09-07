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resmen tanıtıldı! İşte Vivo V11'in özellikleri

Çinli üretici , NEX serisi ile tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Şirket şimdi de yeni telefonu 'i tanıttı. Peki V11'in özellikleri nedir? Nasıl yeteneklere sahip? İşte cihazla ilgili tüm detaylar...

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 15:21
Vivo V11 resmen tanıtıldı! İşte Vivo V11'in özellikleri

Adını özellikle son günlerde sıklıkla duyduğumuz , yine dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Çinli şirketin yeni telefonu olan 'in ismi yakın tarihli raporlarda geçiyordu, sonunda cihaz resmiyete kavuştu.

Vivo V11'de iPhone X'le birlikte mobil dünyada popüler hale gelen ekran çentiği yer alıyor, ancak bu çentik piyasada diğer telefonlara göre daha küçük. Çentik içinde ise 25 'lik ön kamera bulunuyor. İki farklı geçişine sahip olan telefonda 6.41 inç'lik Full HD çözünürlüğünde ekran var. 6 GB 'li olan V11, gücünü Snapdragon 660 sistem çipinden alıyor.

Vivo, telefona ekrana entegre parmak izi okuyucusu eklemiş. Bununla birlikte diğer bir biyometrik güvenlik önlemi olarak yüz tanıma sistemi de bulunuyor.

VIVO V11'İN TAM OLARAK ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:&NBSP;

-Snapdragon 660 sistem çipi
-6.41 inç'lik 1080p Super
-6 GB RAM
-128 GB dahili depolama alanı
-3400 mAh pil
-25 MP Selfie kamerası
-12+5 MP arka kamera

VIVO V11'İN FİYATI NEDİR?

Vivo 11 ilk olarak ve Tayland'ta piyasaya sürülecek. Daha sonra ise diğer ülke pazarlarına gelecek. Fakat telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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Vivo V11 resmen tanıtıldı! İşte Vivo V11'in özellikleri
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