Yerli GM 9 Pro devlere kamerasıyla rakip olacak

Telpa Teknoloji hem Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğü hem de servis mükemmeliyet merkezi olarak kurduğu fabrikanın kapısını ilk kez basına açarken, yeni 6.01 inç ekrana sahip General Mobile GM 9 Pro modelini de tanıttı. Akıllı telefon pazarına yaklaşık 10 yıl önce çift SIM kartlı telefonlarla başlayan General Mobile, ilk kez üst segment ürün kategorisinde devlerle yarışacak GM 9 Pro modeliyle tüketicinin karşısına çıkıyor.

GM 9 Pro modeliyle üst sınıf akıllı telefonların kamera performansını yakaladıklarını söyleyen Telpa Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yaman, "Asıl patronumuz olan tüketicinin ihtiyaçlarına her zaman tam karşılık veren dünyaca bilinen Türk markası olmak istiyoruz. Bunun için en iyilerle çalışıyoruz. Üretim yatırımına teşvikler olmadan başladık. Şu ana kadar fabrikaya 100 milyon TL yatırım yaptık. Çünkü bu yatırımı aynı zamanda Ar-Ge ve servis mükemmelleştirme çalışmalarımızın bir parçası olarak görüyoruz. Satış ve servise önemli katkı sağladığını kısa süre içinde bile gördük. GM 9 Plus Türk mühendislerin tasarladığı ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin en yeteneklisi. Telpa teknoloji olarak Türkiye'nin kendi telefon markalarına sahip olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl 2.5 milyon adet telefon sattıklarını ifade eden Sabahattin Yaman ihracat hedeflerine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 100 bin adet telefon ihraç etmiştik. Şimdi hedef 270 bin adet ihraç etmek. Afrika'da 7 ülkeye satış yapıyoruz. Hedef 33 ülkeye çıkmak. Üretim bizim tasarım konusunda daha esnek, servis ihtiyacı düşük kalitesi yüksek ürün elde etmemizi sağladı. Afrika'daki tüketicinin ekstra pil sorununa özel tasarımla daha rahat yanıt vermemizi sağladı."

EN İYİ KAMERA SES VE PİL

General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü de ilk Pro serisi bir telefonla tüketicinin karşısına çıktıklarına vurgu yaparak ürünün özellikleri hakkında şunları söyledi: "Kamera, ses ve pil deneyimi açısından mükemmel bir deneyime odaklandık. Kamera konusunda üst segment pek çok telefonun ve Google Pixel gibi küresel markanın çalıştığı Fransız bir firmadan danışmanlık aldık. En iyi kamera deneyimini anı kaçırmadan yakalamalarını sağlayacak tasarıma yöneldik. Sadece 2 defa dokunarak anında aktif hale gelen kamera ile anı yakalamalarını sağlayacak özel bir tasarım yaptık. Kameranın yapay zeka yazılımını 8 kişilik Ar-Ge ekibiyle tasarladık. Tüm üst segment akıllı telefonların kamera konusunda referans olarak tanımladığı DXOMark'tan 90 puan almayı başardık. Yine müzik ve ses konusunda en iyi deneyimi sunan Dolby ile ilk kez baştan sona tasarlanan bir ürüne imza attık. 6.01 inç Amoled ekran kalitesine Gorilla Glass 5.0 ekran dayanıklığına sahip olduk. 2 gün rahatlıkla kullanılmayı sağlayacak 3 bin 800 mAh pil ile şarj ihtiyacına yanıt verdik."