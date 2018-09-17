Türk markası yurt dışında artık sevilen bir marka haline geldi

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, başta Türk Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok yerde Türk markasının artık sevilen bir marka haline geldiğini söyledi.

Sebahattin Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde "Made in Turkey"in son derece önemli ve tutulabilir halde olduğunu söyledi.

Yaman, başta Türk Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkeleri, Afrika ve birçok yerde Türk markasının artık sevilen bir marka haline geldiğini belirtti.

Doğru ürünler yaptıkları sürece bu ivmenin daha da hızlanacağını düşündüğünü ifade eden Yaman, "1 milyar lira seviyesinde ciromuz var. Bunu bu yıl 1,5 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz ve her yıl arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Yaman, Türkiye'nin, yüksek teknoloji üretmesi, beyin göçünü tersine çevirmesi, yetenekli insanlarının yurt dışına gitmemesi gerektiğini söyledi.

"DÜN İTHAL EDEN ÜLKE, BUGÜN 33 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR"

Sebahattin Yaman, dizayn merkezi, Ar-Ge merkezi ve fabrika kurduklarını, üniversitelerle iş birliğine başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yedek parçalar artık Türk babayiğitleri tarafından üretilmeye başlandı. Yolun sonunda ve ortasında değiliz ama önemli bir mesafe katettik. Türkiye'nin bugün kilogram ihracatı 1,39 dolar. 2023 hedeflerinde bunu 2 doların üzerine, 3 dolara çıkarmamız lazım. Bunu ancak yüksek teknoloji ile gerçekleştirebiliriz. Biz 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dün ithal eden ülke, bugün 33 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye'de geliştirilen, üretilen ve dizayn edilen, Türk insanının alın terinin olduğu ürünleri ihraç ediyoruz. Bunu şahlandırmalıyız. Türkiye'de artık bu işler var. Türk gençleri gelip stajını burada yapabilir. Ben onlara öncülük etmek istiyorum."

GENERAL MOBİLE, HOLLANDA'NIN 4. AKILLI TELEFON MARKASI

Verilen bilgiye göre, General Mobile, yeni teknolojileri müşterilerine sunarak uluslararası bir marka yaratma fikriyle kuruldu. Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, üstün kalite standartlarında, ulaşılabilir ve güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiriyor.

General Mobile, dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışarak çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Hayatı kolaylaştıran ürünleriyle yer aldığı ülkelerde hızla büyüyen General Mobile, Hollanda'nın 4. akıllı telefon markası olurken, Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya'da ise ilk 5 markadan biri konumunda bulunuyor.

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