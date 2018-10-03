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çok uzak bir tespit edildi

Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard ile Kuzey Arizona Üniversitesinde görevli Chad Trujillo ve David Tholen'in keşfettiği ne, "2015 TG387" adının verildiği belirtildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 12:29
Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sisteminin nerede bittiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren keşifle ilgili ayrıntılar, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından duyuruldu.

SÜPER DÜNYA VE X GEZEGENİ ARAYIŞI SIRASINDA KEŞFEDİLDİ

"Astronomical Journal" dergisinde de yer verilen keşfin, uzak bir süper ve X i arayışı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Plüton'ın çok ötesinde bulunan 2015 TG387'nin Güneş'e uzaklığının Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katı olduğu ve çok uzak yörüngede döndüğü ifade edildi.

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Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi
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