Güneş Sisteminde çok uzak bir gök cismi tespit edildi

Güneş Sisteminin nerede bittiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren keşifle ilgili ayrıntılar, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından duyuruldu.

SÜPER DÜNYA VE X GEZEGENİ ARAYIŞI SIRASINDA KEŞFEDİLDİ

"Astronomical Journal" dergisinde de yer verilen keşfin, Güneş Sisteminde uzak bir süper dünya ve X gezegeni arayışı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Plüton'ın çok ötesinde bulunan 2015 TG387'nin Güneş'e uzaklığının Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katı olduğu ve çok uzak yörüngede döndüğü ifade edildi.