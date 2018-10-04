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Dört kameralı 'un özellikleri belli oldu!

, 2018 model A7'de üç kameraya yer vermişti, Koreli üretici şimdi ise dört kameraya geçmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce raporlarda adı geçen dört ana kameralı Galaxy hakkında yepyeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 15:19
Dört kameralı Samsung Galaxy A9'un özellikleri belli oldu!

Dedikoduların merkezinde bir süreden beridir dört kameralı 'un ismi geçiyor. Cihazla ilgili spekülasyonlar vardı, ama bazı detaylar tam olarak belli değildi. Sonunda telefonla ilgili taze bilgiler geldi. veya diğer adıyla Galaxy modeli, 11 Ekim'de satışa çıkacak görünüyor. Ama en başta Çin'de piyasaya sürülecek ve daha sonra diğer ülke pazarlarına gelecek.

Şu önemli notu da sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz görseller telefonun kendi gerçek görselleri değil, birer konsept! Bu görseller spekülasyonlara göre özel olarak hazırlanmış. Görseller Pricekart ve Allabout.de siteleri tarafından paylaşıldı.

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Dört kameralı Samsung Galaxy A9'un özellikleri belli oldu!
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