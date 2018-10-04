Dört kameralı Samsung Galaxy A9'un özellikleri belli oldu!

Dedikoduların merkezinde bir süreden beridir dört kameralı Galaxy A9'un ismi geçiyor. Cihazla ilgili spekülasyonlar vardı, ama bazı detaylar tam olarak belli değildi. Sonunda telefonla ilgili taze bilgiler geldi. Galaxy A9 veya diğer adıyla Galaxy A9 Star Pro modeli, 11 Ekim'de satışa çıkacak görünüyor. Ama en başta Çin'de piyasaya sürülecek ve daha sonra diğer ülke pazarlarına gelecek.

Şu önemli notu da sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz görseller telefonun kendi gerçek görselleri değil, birer konsept! Bu görseller spekülasyonlara göre özel olarak hazırlanmış. Görseller Pricekart ve Allaboutsamsung.de siteleri tarafından paylaşıldı.