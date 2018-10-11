Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Polonya fiyatları ortaya çıktı!

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun resmi olarak tanıtımına bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. 16 Ekim'de cihazlarla ilgili tüm her şey ortaya çıkacak, ancak bu durum söylentilerin ve sızıntıların durmasına engel olmuyor. Her iki telefonun fiyatı Polonyalı bir teknoloji sitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

HUAWEI MATE 20 VE MATE 20 PRO'NUN FİYATI

Android.com.pl'ye göre Mate 20'nin fiyatı 800 dolar, Mate 20 Pro'nun fiyatı ise 1149 dolar olacak. Site bu fiyatları ise Polonyalı operatör Plus'tan aldığını belirtiyor.

Polonya'daki vergiler de fiyatlar konusunda rol oynuyor. Bu nedenle Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Avrupa'daki fiyatlarında biraz farklılık olabilir. Ancak ilginç bir nokta daha var, ekim başında her iki telefonun sızan İsviçre fiyatlarıyla, Polonya fiyatları aynı doğrultu da görünüyor.