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20 ve Mate 'nun fiyatları ortaya çıktı!

yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanırken, cihazlarla ilgili sızıntılar tam gaz gelmeye devam ediyor. Son olarak Mate 20 ve Mate 'nun fiyatları belli oldu.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:00
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Polonya fiyatları ortaya çıktı!

20 ve Mate 'nun resmi olarak tanıtımına bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. 16 Ekim'de cihazlarla ilgili tüm her şey ortaya çıkacak, ancak bu durum söylentilerin ve sızıntıların durmasına engel olmuyor. Her iki telefonun fiyatı lı bir teknoloji sitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

HUAWEI MATE 20 VE MATE 20 PRO'NUN FİYATI

Android.com.pl'ye göre Mate 20'nin fiyatı 800 dolar, Mate 20 Pro'nun fiyatı ise 1149 dolar olacak. Site bu fiyatları ise Polonyalı operatör Plus'tan aldığını belirtiyor.

Polonya'daki vergiler de fiyatlar konusunda rol oynuyor. Bu nedenle Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Avrupa'daki fiyatlarında biraz farklılık olabilir. Ancak ilginç bir nokta daha var, ekim başında her iki telefonun sızan fiyatlarıyla, Polonya fiyatları aynı doğrultu da görünüyor.

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Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun Polonya fiyatları ortaya çıktı!
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