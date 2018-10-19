Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Yeni iPad Pro ve Mac'ler bu tarihte tanıtılacak

Yeni ve Mac'ler bu tarihte tanıtılacak

Geçen ay yeni modellerini tanıtan , yeni ürünlerini tanıtmak için tarih verdi. 'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte yeni ve Mac'lerin sahneye çıkacak. Peki yeni iPad ve Mac hangi özelliklerle gelecek?

Giriş Tarihi: 19.10.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 11:19
Yeni iPad Pro ve Mac'ler bu tarihte tanıtılacak

, geçen ay tanıttığı yeni modelleri iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max'ten sonra, yeni ve yeni Mac'leri tanıtacağı tarihi açıkladı. Merakla beklenen etkinlik için davetiye göndermeye de başlayan Apple, bu sefer tanıtım için farklı bir adres seçti.

Apple Park açıldıktan sonra yeni ürün tanıtımlarında 'daki bu kampüsünde yer alan Theater'ı mekan olarak kullanan şirket, yeni iPad ve Mac'leri 'taki Brooklyn Müzik Akademisi'nde tanıtacağını duyurdu. Apple'ın gönderdiği davete göre tanıtım etkinliği Salı günü gerçekleştirilecek.

Steve Jobs'un akıllara kazınan sözü "One more thing"e (bir şey daha var) göndermeye yapılarak, "There's more in the making" (yapımında daha fazlası var) sloganı kullanılan davetlerde, Apple logosunun farklı renk ve stillerde oluşturulmuş versiyonlarına da yer verildi.

HANGİ ÜRÜNLERİ TANITACAK?

30 Ekim salı günü saatiyle 17:00'de başlayacak olan etkinlikte yeni iPad Pro'nu daha önce ve fiziksel tuşu bulunmayan Face ID'li modelinin tanıtılması bekleniyor.

Önceki seriye göre çok güçlü işlemci ile gelmesine kesin gözüyle bakılan ve Lightning'den USB-C'ye geçeceği tahmin edilen yeni iPad Pro'da 11 ve 12.9 inçlik ekran boyutların olması da muhtemel.

Etkinlikte Mac cephesinden ise daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip yeni 'ın tanıtılması ve 'nin yenilenmesi bekleniyor. (Habertürk)

Kullanıcıların iOS 12 hakkında şikayetleri var! iOS 12'deki problemler nedir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni iPad Pro ve Mac'ler bu tarihte tanıtılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN