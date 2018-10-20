4 kameralı Lenovo S5 Pro görücüye çıktı!

Lenovo'nun başkanı Chang Cheng'in geçtiğimiz günlerde varlığını kabul ettiği Lenovo S5 Pro, çok geçmeden duyuruldu ve Çin'de ön siparişe açıldı. Daha önce çentiksiz olacağını ve 2 farklı varyantla satışa sunulacağı düşünülen telefon ters köşe yapmayı başardı.

İki önde iki arka olmak üzere toplamda 4 kameraya ev sahipliği yapan Lenovo S5 Pro, oldukça iddialı geliyor. Orta segmente hitap eden Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alıyor.

6 GB RAM'a ve artırılabilen 64 GB'lık dahili hafıza sahip olan 4 kameralı Lenovo S5 Pro orta segment telefonlar arasında oldukça dikkat çekiyor.

Snapdragon 636 mobil platformuna sahip olan S5 Pro, Adreno 509 grafik birimiyle birlikte geliyor. Ekran desteği noktasında FHD+ çözünürlük karşımıza çıkarken, işlemcinin 8 çekirdekli olduğunu ve 1.8 GHz saat hızında çalıştığını belirtelim.

14-bit Qualcomm Spectra 160 ISP, 24 MP çözünürlüklü sensörlere kadar sıfır deklanşör gecikmesiyle çalışabiliyor. Ayrıca Qualcomm Aqstic ses codec desteği Hi-Fi ses ile birlikte yüksek dinamik aralığı sunuyor. Kısacası Snapdragon 636 işlemcisi ile birlikte S5 Pro, ise ortalama performans bekleyen kullanıcılar için de oldukça yeterli olacak.

S5 Pro modelinde bu yılın trendi haline gelen çentikli bir ekran bulunuyor. 6.2 inç boyutundaki Full HD ekranın üzerine kurulan akıllı telefon, büyük ekranıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca bu ekranın 2246 x 1080 piksel değerindeki çözünürlüğe sahip olduğunu da görmekteyiz.

Yeni akıllı telefonda kullanıcıları çift arka ve ön kamera kurulumu karşılıyor. Bu kısımda f/2.2 diyafram aralığına sahip olan 20 ve 8 Megapiksel olmak üzere çift arka kamera kurulumuna yer veren Vivo Z3, orta segment bir akıllı telefona göre oldukça kaliteli bir kamera deneyimi sunuyor

Ön tarafında ise yapay zeka ile güçlendirilmiş 20+ 12 Megapiksel değerindeki çift kamera sensörlerinin yer aldığını belirtelim. Birbirinden güzel selfiler çekmenize olanan tanıyacak olan Lenovo S5 Pro'nun ön kamerası oldukça kaliteli bir performans sergiliyor.

Çift ön ve arka kamera kurumları ile gelecek olan orta segmentin yeni gözdesine 3500 mAhbüyüklüğündeki bir batarya güç veriyor. Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefonun günlük kullanımda bataryasının şarj ile rahatlıkla bir günü çıkartabileceği de düzenlenen etkinlik sırasında belirtildi.

Resmiyete kavuşan bilgilere göre Snapdragon 636 işlemcili Lenovo modeli 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Tabi, microSD kart ile bu depolama alanı kolayca artırılabiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, altın, Buz Mavisi, Kristal Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile akıllı telefon pazarında yerini alacak olan 3.1 Plus modelleri uygun fiyatıyla da kullanıcıların beğenisini kazanacak. Bugün düzenlenen etkinlikte ise Lenovo S5 Pro 180 dolardan başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacağı da açıklandı.

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