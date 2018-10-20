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'nin karnesi açıklandı

Küresel raporunun 2018 yılı Ekim verileri açıklandı. ’nin kullanıcı sayısının 43 milyon, 37 milyon, twitter ve snapchat kullanıcılarının ise 9’ar milyona yaklaştığı görüldü.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 10:44
Türkiye'nin sosyal medya karnesi açıklandı

2018 yılının ekim ayını ele alan küresel raporu araştırması incelendi. "We Are Social" verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 'nin neredeyse yarısından fazlasının kullanıcısı olduğu gözlendi. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısı 43 milyon olarak belirlenirken, kullanıcı sayısı 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcı sayısı ise yaklaşık 9 milyon olarak görüldü. Türkiye'den en fazla Facebook kullanan şehir de olarak kayıtlara geçerken, 11 milyon kullanıcı olması dikkat çekti.

EN ÇOK KONUŞULAN MECRALAR

Gerçekleştirilen medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisinde yapılan incelemede, hakkında 150 bin 610 haber yansıması tespit edildi. Sosyal medya mecralarının da konuşulma oranları belli olurken, hakkında en fazla haber yapılan mecranın 30 bin 752 haberle Twitter olduğu görüldü. Twitter'ı, 26 bin 757 haberle Facebook, 8 bin 838 haberle , 7 bin 502 haberle , bin 69 haberle Snapchat ve 331 haberle de Linkedin takip etti.

DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİBİZ

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya üzerinde bir yere sahip iken, Facebook bazında dünya genelinde 9'uncu sıraya yerleşti. Twitter'da ise 8,8 milyon kullanıcısı olan Türkiye, dünya genelinde 5'inci sırada görülürken, Linkedin'de 6,9 milyon kullanıcı sayısıyla 15, Snapchat'te ise 8.5 milyon kullanıcı sayısıyla 10'uncu sırada yer aldı. (Milliyet)

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Türkiye'nin sosyal medya karnesi açıklandı
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