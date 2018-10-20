Türkiye'nin sosyal medya karnesi açıklandı

2018 yılının ekim ayını ele alan küresel internet raporu araştırması incelendi. "We Are Social" verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin neredeyse yarısından fazlasının Facebook kullanıcısı olduğu gözlendi. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısı 43 milyon olarak belirlenirken, Instagram kullanıcı sayısı 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcı sayısı ise yaklaşık 9 milyon olarak görüldü. Türkiye'den en fazla Facebook kullanan şehir de İstanbul olarak kayıtlara geçerken, 11 milyon kullanıcı olması dikkat çekti.

EN ÇOK KONUŞULAN MECRALAR

Gerçekleştirilen medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisinde yapılan incelemede, sosyal medya hakkında 150 bin 610 haber yansıması tespit edildi. Sosyal medya mecralarının da konuşulma oranları belli olurken, hakkında en fazla haber yapılan mecranın 30 bin 752 haberle Twitter olduğu görüldü. Twitter'ı, 26 bin 757 haberle Facebook, 8 bin 838 haberle Youtube, 7 bin 502 haberle Whatsapp, bin 69 haberle Snapchat ve 331 haberle de Linkedin takip etti.

DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİBİZ

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya üzerinde önemli bir yere sahip iken, Facebook bazında dünya genelinde 9'uncu sıraya yerleşti. Twitter'da ise 8,8 milyon kullanıcısı olan Türkiye, dünya genelinde 5'inci sırada görülürken, Linkedin'de 6,9 milyon kullanıcı sayısıyla 15, Snapchat'te ise 8.5 milyon kullanıcı sayısıyla 10'uncu sırada yer aldı. (Milliyet)