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Genetiği değiştirilen evdeki kanserojen maddeleri temizliyor

'ndeki bilim insanları, alaca yapraklı sarmaşığın genetiğini değiştirerek (pothos sarmaşığı- epipremnum aureum-) havayı temizleme özelliğini geliştirdi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:32
Genetiği değiştirilen sarmaşık evdeki kanserojen maddeleri temizliyor

Genetiği değiştirilmiş sarmaşık kloroform ve benzen gibi kanserojenleri havadan temizlemesinin yanı sıra aynı zamanda bu zararlı bileşikleri bitkilerin kendi büyümeleri için kullandıkları moleküllere dönüştüren 2E1 adı verilen bir proteini de sentezliyor.

Bilim insanları araştırmayı yaparken, cam tüplerde genetiği değiştirilmiş ve normal sarmaşığa 11 gün boyunca kloroform gazı verdi ve 11 gün boyunca kirlilik oranının nasıl değiştiği hakkında veri topladı.

NORMAL SARMAŞIKLARIN TÜPLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI!

Araştırmaya göre, normal sarmaşıkların bulunduğu tüplerde bir değişiklik olmadı. Ancak, genetiği değiştirilmiş olan sarmaşıkların bulunduğu tüplerde kloroform konsantrasyonu üç günden sonra yüzde 82 azaldı. Altıncı günden sonra ise neredeyse tespit edilemedi.

Bilim insanlarının bundan sonraki hedefi ise genellikle ahşap zeminlerde ve dolaplarda bulunan formaldehit maddesini yok edecek bir proteini sarmaşığın genetiğine eklemek.

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Genetiği değiştirilen sarmaşık evdeki kanserojen maddeleri temizliyor
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