Samsung Galaxy S10 Lite ortaya çıktı! İşte böyle görünüyor

Teknoloji devi Samsung, bu yıl üç yeni Galaxy S serisi telefonuyla geliyor: Bunlar Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus isimlerini taşıyacak. Düşük fiyatıyla diğer telefonlardan farklı bir noktada olan Galaxy S10 Lite ise yepyeni bir görüntüyle dünyanın karşısına çıktı. Diğer Galaxy S10 modellerine kıyasla düz bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkması beklenen cihaz, Infinity-O ekran tasarımına sahip.

Ön yüzde rahatsız eden çentik, yerini kameranın bulunduğu nokta çentiğe bırakıyor. Henüz teknik özellikleri netleşmemiş olsa da Samsung'a yakın kaynakların Galaxy S10 Lite'la ilgili önemli sızıntıları bulunuyor. Örneğin cihazın işlemcisi... Galaxy S10 Lite; 7 nm Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alacağı belirtiliyor. Söz konusu bu işlemciye ise, 4 ve 6 GB'lık RAM seçeneklerinin eşlik edeceği de ön görülüyor.

64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle gelen Galaxy S10 Lite modelinin ayrıca çift arka kamera kurulumuyla geleceğine de iddia ediliyor. (Hürriyet)