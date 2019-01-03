PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi

Sony ve Nintendo'nun konsol satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre Sony, bugüne kadar toplamda 90 milyon PS4 sistemi satmayı başarmış durumda. Nintendo Switch'te ise bu sayı 25 milyon seviyelerinde bulunuyor. Sony, daha önce yaptığı açıklamada 2018 sonu itibariyle toplamda 86 milyon adet PS4 satışı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak açıklanan bu son rakamlar, şirketin beklentilerinin de üzerinde oldu.

Nintendo Switch ise ABD'de mevcut konsollar arasında en hızlı satılan model ünvanına sahip. Yine geçtiğimiz haftalarda konsolun 22.9 milyon civarında sattığı açıklanmıştı. Sonraki dönemde konsoluın 2 milyon daha sattığı anlaşılıyor. (Hürriyet)