Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi

90 milyon satış rakamını devirdi

Oyun devi 'nin popüler oyun konsolu 4 satışları şirketin yüzünü güldürdü, toplamda 90 milyonluk satış adedini geçti. Nintendo da yüzü gülen bir diğer şirket oldu; 25 milyon barajını aştı.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:32
PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi

Sony ve Nintendo'nun konsol satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre Sony, bugüne kadar toplamda 90 milyon PS4 sistemi satmayı başarmış durumda. Nintendo Switch'te ise bu sayı 25 milyon seviyelerinde bulunuyor. Sony, daha önce yaptığı açıklamada 2018 sonu itibariyle toplamda 86 milyon adet PS4 satışı hedeflediklerini duyurmuştu. Ancak açıklanan bu son rakamlar, şirketin beklentilerinin de üzerinde oldu.

Nintendo Switch ise ABD'de mevcut konsollar arasında en hızlı satılan model ünvanına sahip. Yine geçtiğimiz haftalarda konsolun 22.9 milyon civarında sattığı açıklanmıştı. Sonraki dönemde konsoluın 2 milyon daha sattığı anlaşılıyor. (Hürriyet)

Bu ayar kapalıysa hemen şimdi açın! WiFi kullanırken meğer...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN