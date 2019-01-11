5G'li Samsung Galaxy S10 5G ve katlanabilir modelin yeni detayları ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S10 ile ilgili merak edilen son bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinin batarya kapasitelerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi de Galaxy S10 5G'nin batarya kapasitesi belli oldu. Üstelik bonus olarak yılın ilk yarısında tanıtılması beklenen katlanabilir Galaxy telefonun da batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Webtekno'nun haberine göre Galaxy S10 5G, EB-BG977ABU parça numarasına sahip 5000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Daha önce yayınlanan raporlarda ise Galaxy S10 ailesinin Lite modelinde 3100 mAh, standart modelde 3500 mAh, Plus modelde ise 4000 mAh bataryaya sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

KATLANABİLİR EKRANLI GALAXY TELEFONUN BATARYA DEĞERİ BELLİ OLDU

Asıl bomba ise katlanabilir Galaxy telefonda karşımıza çıkıyor. Gelen bilgiye göre katlanabilir akıllı telefonun her bir yarısında EB-BF900ABA and EB-BF901ABA model numaralarına sahip iki batarya yer alacak. Galaxy S10 Lite'ta da bulunan bu bataryalar 3100 mAh kapasiteye sahip olacak. Dolayısı ile katlanabilir Galaxy telefon toplamda 6200 mAh bataryaya sahip olacak.