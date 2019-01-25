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Pie takvimi belli oldu

Pie takvimini açıkladı. hangi Nokia modelleri ne zaman Android 9.0 Pie güncellemesi ile tanışacak? İşte resmi Nokia Android Pie güncelleme takvimi!

Giriş Tarihi: 25.1.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 11:31
Nokia Android Pie güncelleme takvimi belli oldu

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, telefonları ile olduğu kadar güncelleme konusundaki desteği ile de büyük beğeni toplamıştı. Android 8.0 Oreo güncellemesini çok hızlı sunan Nokia, Android 9.0 Pie güncellemesi için elini ağırdan almıştı.

Tepe modellerine bu güncellemeyi sunan Nokia, bugün diğer modelleri için ne zaman güncelleme sunacağını açıkladı. Bakalım hangi modeller ne zaman Android Pie ile tanışacak.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bugün gelen resmi açıklama ile Nokia 5, Nokia 3.1 Plus, Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, Nokia 3 ve Nokia 1 modellerinin Android Pie alacağı doğrulandı. Ayrıca bu modellerin ne zaman güncelleme ile tanışacağını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Nokia Android Pie güncelleme takvimi:

-Nokia 5 – Ocak 2019
-Nokia 3.1 Plus – Ocak 2019
-Nokia 6 – 2019 1. çeyrek
-Nokia 5.1 – 2019 1. çeyrek
-Nokia 3.1 – 2019 1. çeyrek
-Nokia 2.1 – 2019 1. çeyrek
-Nokia 3 – 2019 2. çeyrek
-Nokia 1 – 2019 2. çeyrek

Nokia'nın daha önceki güncelleme geçmişine bakacak olursak, bu tarihlerde eğer çok kritik bir hata olmadığı sürece bir kaymanın olmayacağını söyleyebiliriz. (Mynet)

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Nokia Android Pie güncelleme takvimi belli oldu
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