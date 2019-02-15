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ve 8 sahipleri için kötü haber!

Koreli üretici bir yandan yeni amiral gemisi Galaxy S10'un tanıtımı için son hazırlıklara devam ederken, diğer yandan da eski modelleri için güncellemeler üstünde çalışmaya devam ediyor. Ancak son havadisler ise ve 8 sahiplerinin canını sıkacağına benziyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 11:42
Samsung Galaxy S8 ve Note 8 sahipleri için kötü haber!

Samsung, Android Pie güncelleme takvimini daha önce paylaşmış, hatta Galaxy S9'la Note 9 için güncellemeyi yayınlamıştı. S8 ve Note 8 için de Android Pie'ın 15 Şubat'ta çıkması bekleniyordu, ancak GalaxyClub sitesinin haberine göre güncelleme tam anlamıyla hazır değil ve beta testi daha devam ediyor.

ŞUBAT YERİNE MART AYINDA ÇIKABİLİR

Kaynak Galaxy S8 ve Note 8 için Android Pie güncellemesinin mart ayına sarkabileceğini vurguladı. Bu duruma göre Android Pie yazılım paketi şubat ayında çıkmayabilir.

GalaxyClub'ın daha önce Samsung hakkında yaptığı birçok haber doğru çıkmıştı. Sicili temiz bir kaynak. Yine de bu gelişmenin doğruluğu tartışılır. Samsung konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Samsung Galaxy S8 ve Note 8 sahipleri için kötü haber!
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