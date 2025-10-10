Trend Galeri Trend Spor POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Geçen sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başladı. İlk haftada Paris Basketbol'u 96-77'lik skorla geçen Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:47
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Bu kez rakipleri, güçlü Sırp ekibi Kızılyıldız. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde galibiyet arayacak. Peki, bu heyecan dolu Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, Euroleague 3. hafta karşılaşmasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Mücadele 10 Ekim Cuma akşam saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-KIZILYILDIZ EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak maç S Sport 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

KIZILYILDIZ İLE 21. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ve Kızılyıldız, Euroleague sahnesinde bugüne kadar 20 kez birbirine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 13 galibiyet alırken, Sırp ekibi 7 kez sahadan zaferle ayrıldı. Geçen sezon İstanbul'daki mücadeleyi Kızılyıldız 76-57 kazanırken, Belgrad'daki karşılaşmada Fenerbahçe 96-91'lik skorla üstünlük sağladı.

