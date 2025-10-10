POTADA DEV MAÇ! Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Euroleague'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Geçen sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başladı. İlk haftada Paris Basketbol'u 96-77'lik skorla geçen Fenerbahçe Beko, ikinci haftada Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?