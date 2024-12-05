Trend Galeri Trend Yaşam A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle Macaristan ile mücadele edecek. B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan milliler, play-off turunda güçlü rakibi Macaristan ile kozlarını paylaşacak. A Ligi'nde en fazla puan toplayan üçüncü takım olan Macaristan, bu aşamaya yükselerek dikkat çekti. Türkiye, bu önemli mücadelede rakibini geçerek üst lige çıkmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:49
A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta sergilediği performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme yolunda kritik bir play-off mücadelesine çıkıyor. Millilerimizin rakibi, A Ligi'nde en fazla puan toplayan üçüncü takım olma başarısını gösteren Macaristan. Futbolseverler ise "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. İşte, Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçına dair tüm detaylar...
A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ İSTANBUL'DA OYNANACAK!

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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