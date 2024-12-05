Trend Galeri Trend Yaşam A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM MAÇI! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle Macaristan ile mücadele edecek. B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada yer alan milliler, play-off turunda güçlü rakibi Macaristan ile kozlarını paylaşacak. A Ligi'nde en fazla puan toplayan üçüncü takım olan Macaristan, bu aşamaya yükselerek dikkat çekti. Türkiye, bu önemli mücadelede rakibini geçerek üst lige çıkmayı amaçlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…